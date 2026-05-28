DC360: Nova dentalna klinika u kojoj dizajn mijenja iskustvo odlaska stomatologu

Drveni elementi, pažljivo odabran namještaj, tople teksture i rasvjeta stvaraju gotovo “homey” atmosferu u kojoj se pacijenti osjećaju opuštenije i sigurnije

Postoje prostori koji vas opuste i razvesele čim u njih uđete. DC360, nova dentalna klinika na zagrebačkom prilazu Baruna Filipovića, jedan je od njih.

Već na samom ulazu u prostor jasno je da ovo nije klasična dentalna ordinacija. Nema hladnih bijelih hodnika, fluorescentne rasvjete ni tipične stomatološke atmosfere na kakvu smo navikli u medicinskim ustanovama. Suprotno tome, DC360 otvara se poput pažljivo dizajniranog boutique interijera – toplog, tihog, gotovo rezidencijalnog karaktera.

Interijer koji potpisuje arhitektica Mirna Horvat naglasak stavlja na usporavanje i pružanje osjećaja opuštenosti. Tikovina boje konjaka i teksturirano translucentno staklo u igri s hladnim kamenom i keramikom uz toplu prigušenu rasvjetu i višeslojne mekane dekore na izlozima koji gledaju prema užurbanoj ulici, stvaraju atmosferu koja više podsjeća na suvremeni hotel ili privatni wellness, nego na prostor dentalne medicine. Prostor djeluje pročišćeno, smireno, nenametljivo i elegantno.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Središte prostora čini elegantna čekaonica zamišljena kao dnevni boravak – mjesto na kojem pacijenti ne čekaju pod stresom, nego imaju osjećaj podrške, privatnosti i ugode. Cvijeće, umjetnički radovi i pažljivo birani materijali razigrano brišu čvrstu granicu između zdravstvene ustanove i suvremenog lifestyle interijera.

Posebno zanimljiv kontrast vidi se upravo u samim ordinacijama. Iako su opremljene najmodernijom stomatološkom tehnologijom i projektirane prema najvišim profesionalnim standardima, prostor ni ovdje ne gubi toplinu i osjećaj ugode. Umjesto stroge medicinske estetike, ordinacije prate isti smireni vizualni identitet ostatka klinike – drveni elementi, pažljivo odabran namještaj, tople teksture i rasvjeta stvaraju gotovo “homey” atmosferu u kojoj se pacijenti osjećaju opuštenije i sigurnije. Upravo taj spoj sofisticiranog dizajna i vrhunske funkcionalnosti jedan je od elemenata koji DC360 razlikuje od klasičnog iskustva odlaska stomatologu.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Iza koncepta klinike stoji Marta Šeparović, univ.mag.med.dent., ravnateljica i osnivačica ustanove, koja je željela stvoriti kliniku u kojoj iskustvo pacijenta počinje mnogo prije samog pregleda. “Postoji jasna namjera da se iskustvo redefinira. Da dolazak ovdje nije nešto što se mora, nego nešto što se bira”, ističe Šeparović.

Ime DC360 inspirirano je simbolikom punog kruga – cjelovitosti, ravnoteže i sklada – a upravo ta ideja provlači se kroz svaki segment klinike. Od arhitekture i atmosfere prostora do pristupa pacijentima i same organizacije usluge.

Klinika na jednom mjestu okuplja sve grane suvremene dentalne medicine: od preventive i dječje stomatologije do ortodoncije, implantologije, kirurgije i estetskih tretmana. No ono što kod DC360 čini razliku, nije samo razina usluge, nego osjećaj koji prostor pruža.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

U vremenu kada je dizajn sveprisutan u cjelokupnom iskustvu življenja, DC360 pokazuje kako i zdravstveni prostori mogu biti oblikovani s jednakom pažnjom posvećenom estetici, atmosferi i emociji prostora kao i prema zadovoljenju visokih tehničkih zahtjeva struke.

I možda upravo zato ova nova zagrebačka klinika na adresi Ul. Ivana Cankara 15 ne djeluje kao mjesto na koje dolazite samo zato što morate - nego mjesto na koje se vraćate jer se u njemu, prije svega, osjećate ugodno.

Bojan Zibar

Bojan Zibar