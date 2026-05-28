Dvije dive, dva looka za vruće dane: J.Lo i Heidi Klum u ljetnim haljinama poput grčkih boginja
Jennifer Lopez i Heidi Klum ponovno su pokazale zašto nose status diva - svojim odabirom haljina za ljeto oduševile su sve modne obožavatelje. Njihovi odabiri pružaju savršenu inspiraciju, a mi smo pritom u pronašli slične povoljne modele u kojima i sami možete postati zvijezde ljeta.
Zelena za moć: Jennifer Lopez nagrađena u Hollywoodu
Na svečanom otvorenju 25. izdanja Los Angeles Latino International Film Festivala, Jennifer Lopez primila je povijesnu, inauguracijsku nagradu Adelante za izniman doprinos industriji zabave. Događaj održan u legendarnom TCL Chinese Theatreu u Hollywoodu slavio je četvrt stoljeća promicanja latinoameričkih priča, a Lopez je prepoznata kao predvodnica čiji je rad proširio prilike i ostavio trajan utjecaj.
Za ovu je posebnu prigodu odabrala upečatljivu zelenu Bronx and Banco haljinu s resama i otvorenim leđima, koja je naglasila njezinu figuru i potvrdila status modne ikone. Odabir boje mnoge je podsjetio na njezinu legendarnu Versace haljinu s dodjele Grammyja 2000. godine.
Smeđa za eleganciju: Heidi Klum kao moderna Marilyn
Heidi Klum je, s druge strane, utjelovila opuštenu ljetnu eleganciju na događaju Calzedonia Summer Beachclub u Kölnu. Za tu je prigodu supermodel odabrala zapanjujuću smeđu maksi haljinu australskog brenda Christopher Esber, model pod nazivom Orion Gown.
Ovu elegantnu kreaciju karakterizirali su duboki V-izrez s prepoznatljivim metalnim detaljem na prednjoj strani, naborana tekstura koja prati liniju tijela na gornjem dijelu i bokovima te fluidna maksi suknja koja se širi prema podu. Za dašak odvažnosti Heidi je ispod haljine nosila gornji dio bikinija s leopard uzorkom, dok su izgled zaokružile salonke u boji kože, niz zlatnih narukvica i masivno prstenje.
Pozirajući fotografima, podigla je rubove haljine, stvarajući efekt koji podsjeća na kultnu scenu Marilyn Monroe. Modna stilistica Ellis Ranson pohvalila je njezin odabir i istaknula kako nabrana tkanina daje zanimljivost i jednostavnoj maksi haljini, dok bikini unosi zabavan, ležeran detalj tipičan za Heidi.
U ponudi Zare i Manga pronašle slične modele koje možete nositi kao styling inspiraciju ovoga ljeta, kao i modele iz Club L London, britanskog modnog brenda poznatog po ženstvenim, modernim haljinama s naglašenim krojevima i detaljima idelnim za ljetne svečane prilike.