Dvije dive, dva looka za vruće dane: J.Lo i Heidi Klum u ljetnim haljinama poput grčkih boginja

Jennifer Lopez i Heidi Klum ponovno su pokazale kako se ljetni glamur nosi - sa smjelim prorezima i elegantnim dekolteom. Dok je J.Lo zablistala u maslinasto zelenoj haljini s resama, Heidi Klum je odabrala čokoladnu maksi haljinu koja ističe figuru, a mi smo u highstreet ponudi pronašli slične modele

Jennifer Lopez i Heidi Klum ponovno su pokazale zašto nose status diva - svojim odabirom haljina za ljeto oduševile su sve modne obožavatelje. Njihovi odabiri pružaju savršenu inspiraciju, a mi smo pritom u pronašli slične povoljne modele u kojima i sami možete postati zvijezde ljeta.

Profimedia

Zelena za moć: Jennifer Lopez nagrađena u Hollywoodu

Na svečanom otvorenju 25. izdanja Los Angeles Latino International Film Festivala, Jennifer Lopez primila je povijesnu, inauguracijsku nagradu Adelante za izniman doprinos industriji zabave. Događaj održan u legendarnom TCL Chinese Theatreu u Hollywoodu slavio je četvrt stoljeća promicanja latinoameričkih priča, a Lopez je prepoznata kao predvodnica čiji je rad proširio prilike i ostavio trajan utjecaj.

Profimedia

Za ovu je posebnu prigodu odabrala upečatljivu zelenu Bronx and Banco haljinu s resama i otvorenim leđima, koja je naglasila njezinu figuru i potvrdila status modne ikone. Odabir boje mnoge je podsjetio na njezinu legendarnu Versace haljinu s dodjele Grammyja 2000. godine.

Profimedia

Smeđa za eleganciju: Heidi Klum kao moderna Marilyn

Heidi Klum je, s druge strane, utjelovila opuštenu ljetnu eleganciju na događaju Calzedonia Summer Beachclub u Kölnu. Za tu je prigodu supermodel odabrala zapanjujuću smeđu maksi haljinu australskog brenda Christopher Esber, model pod nazivom Orion Gown.

Profimedia

Ovu elegantnu kreaciju karakterizirali su duboki V-izrez s prepoznatljivim metalnim detaljem na prednjoj strani, naborana tekstura koja prati liniju tijela na gornjem dijelu i bokovima te fluidna maksi suknja koja se širi prema podu. Za dašak odvažnosti Heidi je ispod haljine nosila gornji dio bikinija s leopard uzorkom, dok su izgled zaokružile salonke u boji kože, niz zlatnih narukvica i masivno prstenje.

Profimedia

Pozirajući fotografima, podigla je rubove haljine, stvarajući efekt koji podsjeća na kultnu scenu Marilyn Monroe. Modna stilistica Ellis Ranson pohvalila je njezin odabir i istaknula kako nabrana tkanina daje zanimljivost i jednostavnoj maksi haljini, dok bikini unosi zabavan, ležeran detalj tipičan za Heidi.

Profimedia

U ponudi Zare i Manga pronašle slične modele koje možete nositi kao styling inspiraciju ovoga ljeta, kao i modele iz Club L London, britanskog modnog brenda poznatog po ženstvenim, modernim haljinama s naglašenim krojevima i detaljima idelnim za ljetne svečane prilike.

Zara - haljina ravnog izreza, 29,95 €

Club L London - maksi haljina s prorezima, 155 €

Mango - asimetrična haljina s nabranim bodyjem, 55,99 €