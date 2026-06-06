Sicilijansko vjenčanje Due Lipe: Sve o haljini i nakitu koji su obilježili početak slavlja

Za zabavu dobrodošlice u Palermu, pjevačica je odbacila klasičnu vjenčanicu i odabrala kreaciju koja slavi talijansku modu i beskompromisni luksuz, postavljajući visoka očekivanja za ostatak raskošnog slavlja

Nakon intimne ceremonije vjenčanja u Londonu, glazbena superzvijezda Dua Lipa i glumac Callum Turner započeli su svoju trodnevnu bračnu ekstravagancu u srcu Sicilije, a prvi dojam bio je ništa manje nego spektakularan. Za zabavu dobrodošlice u Palermu, pjevačica je odbacila klasičnu vjenčanicu i odabrala kreaciju koja slavi talijansku modu i beskompromisni luksuz, postavljajući visoka očekivanja za ostatak raskošnog slavlja.

Profimedia

Haljina kao posveta talijanskoj izradi

Dok je za građansko vjenčanje u londonskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall nosila elegantni kostim kuće Schiaparelli, inspiriran vjenčanim izdanjem Biance Jagger iz 1971. godine, za početak talijanske proslave odabrala je potpuno drugačiji, ali jednako upečatljiv stil.

U petak navečer, Lipa je uplesala na zabavu u pratnji supruga odjevena u posebno izrađenu haljinu modne kuće Bottega Veneta. Kreacija je savršen primjer majstorstva ovog brenda: bijela haljina s halter ovratnikom i dramatično otvorenim leđima u potpunosti je izrađena od kože ispletene prepoznatljivom tehnikom "intrecciato". Gornji dio haljine pratio je liniju tijela, dok se donji dio pretvarao u raskošnu sirena-suknju obrubljenu lepršavim nojevim perjem, dodajući dozu staroholivudskog glamura.

Profimedia

Cjelokupan izgled zaokružila je odgovarajućom "Andiamo" torbicom, također ukrašenom perjem. Njezin suprug, Callum Turner, izgledao je opušteno, ali elegantno u bež lanenom odijelu s potpisom brenda Jacquemus i crnim sunčanim naočalama Jacques Marie Mage.

Nakit vrijedan gotovo milijun dolara

Kao globalna ambasadorica luksuznog brenda Bulgari, Dua Lipa je svoj izgled podigla na višu razinu odabirom nakita čija se vrijednost procjenjuje na stotine tisuća dolara. Njezin odabir nije bio nimalo suptilan. Na lijevoj ruci nosila je impresivan sat "Tubogas Manchette", čija je vrijednost procijenjena na više od 200.000 dolara. Ovaj komad od žutog zlata, inspiriran dizajnom iz sedamdesetih, ukrašen je šarenim dragim kamenjem poput citrina, rubelita, peridota i ametista, uz gotovo 12 karata dijamanata.

Profimedia

Desno zapešće krasio je još skuplji komad: sat "Serpenti Pallini" od ružičastog zlata, čija se vrijednost penje na gotovo 500.000 dolara. Sat u obliku zmije ima oči od smaragda te glavu i rep optočene s više od 24 karata dijamanata. Uz zaručnički prsten od žutog zlata, izgled je upotpunila i legendarnom Bulgarijevom ogrlicom "Serpenti", koja se obavijala oko njezina vrata, a čiji je stil, kako navodi Vogue, proslavila ikona stila Elizabeth Taylor.

Sicilijanska ekstravaganca za 200 uzvanika

Trodnevno slavlje, čiji se troškovi procjenjuju na oko 1,7 milijuna dolara, okupilo je gotovo 200 članova obitelji i prijatelja, uključujući brojna poznata lica. Među prvima su stigli Charli XCX sa suprugom Georgeom Danielom, bubnjarom benda The 1975, producent Mark Ronson sa suprugom Grace Gummer, pjevač Troye Sivan te glumac Joe Alwyn. Očekuje se dolazak i drugih zvijezda poput Eltona Johna i Donatelle Versace. Kao baza za mladence i njihove goste odabran je luksuzni hotel s pet zvjezdica, Villa Igiea, na obali Palerma. Zabava dobrodošlice održana je u Galeriji moderne umjetnosti (Galleria d'Arte Moderna Sant'Anna), koju je par za tu priliku zatvorio za javnost.

Profimedia

Glavna ceremonija i slavlje planirani su za subotu u veličanstvenoj baroknoj vili Valguarnera iz 18. stoljeća u obližnjem mjestu Bagheria. Odluka o održavanju vjenčanja u Palermu oduševila je i lokalne vlasti. "Za nas je vjenčanje Due Lipe velika čast, a dobrodošlica koju će dobiti promovirat će grad na međunarodnoj sceni", izjavio je Antonio Rini iz turističkog odjela grada Palerma.

Dok svijet s nestrpljenjem iščekuje glavnu vjenčanicu, za koju se šuška da ju je dizajnirao njezin prijatelj Simon Porte Jacquemus, Dua Lipa je već prvim potezom dokazala da njezino vjenčanje nije samo proslava ljubavi, već i pomno kuriran modni događaj koji spaja osobni stil, visoku modu i nasljeđe talijanskog dizajna.