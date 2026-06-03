Pripremaš se za vjenčanje? Evo što trebaš imati u svojoj torbici i još nekoliko važnih savjeta

Danas svoje savjete posvećujem torbici mladenke i sitnicama koje ti, buduća žena, majka, kraljica u nju trebaš ubaciti

Došao je i taj dan, kada ćeš reći sudbonosno DA i ući u svijet sretnih i zaljubljenih gospođa. Je li sve spremno? Dok "vrtiš po glavi" sve ono što se od tebe očekuje da držiš pod kontrolom, kao žena ženi ti otkrivam još nešto u samom finalu organizacije pojavit će se još nekoliko situacija kojima trebaš vladati - imaš li rezervnu obuću, što ako se dogodi ovo ili ono, trebaš li nositi svoju šminku, što ako se otpusti frizura... Sve one situacije (koje se u većini slučajeva ne događaju) povlače za sobom niz savjeta žena koje voliš pa u konačnici na vjenčanje nosiš mali "super sag" sa svim onim što će "ugasiti požar" u slučaju da ne dogodi ovo ili ono. Upravo zato danas svoje savjete posvećujem torbici mladenke i sitnicama koje ti, buduća žena, majka, kraljica u nju trebaš ubaciti.

Sjeti sve svojih izlazaka, po čemu ih pamtiš?

Možda zvuči neobično za ovu situaciju, ali sjeti se molim te. Jesi li se iz izlaska vratila sa žuljevima na stopalima, crvenim ožiljcima od trenja bedara, bijelim krugovima od znoja na maloj crnoj haljinici, razmazanim make-upom (pa onda pogledom) na kojeg te niti jedna frendica nije upozorila. Sjeti se sada svega toga i upravo na to stavi fokus prilikom priprema za vlastito vjenčanje. Model štikli koji te nažuljao tijekom izlaska izbjegavaj na dan vjenčanja, modeli obuće s remenčićima treba back up s flasterima, imaš li problem sa znojenjem umjesto deodoranta koristi kremu, a neugodne crvene mrlje između nogu, nastale uslijed trenja bedara izbjegni flasterima ili tankim najlonskim čarapama. Imaš li problem s osjetljivim očima koje se lako zasuze stavi fokus na vodootporni make-up, a u torbicu ubaci male blazinice koje će lako skupiti suzice radosnice i ostatak znoja.

Nikola Zoko

Što ubaciti u torbicu koju nosiš uz vjenčanicu!

Te su torbice manje, najčešće se nose oko ruku i trebaju skrivati ono najosnovnije. U tu malu torbicu ubaci sljedeće: nekoliko blazinica kojima ćeš tapkajući ukloniti znoj, suzice ili masne dijelove na licu, baby štapiće za nosić - kao alat za uklanjanje viška make-upa. Nekoliko flastera u slučaju da osjetiš stiskanje obuće na nekom dijelu nogu (preduhitri natiske), nekoliko papirnatih maramica, ukosnicu za kosu i ruž za usne. Imaš li problem s očima svakako imaj uz sebe i kapi za oči. Sve navedeno stane u manju torbicu koju ubaci u detalj koji ćeš nositi uz vjenčanicu. Kumi u njezinu torbu ubaci lepezu.

Nikola Zoko

Što ubaciti u super sag?

Ovo je torba koja će biti u automobilu na dan tvog vjenčanja i stvarati ti sigurnost u slučaju ako... Najčešće se takve torbe mladenke ne sjete, ali ako ti se nešto nepredviđeno dogodi bolje da je imaš. Dakle, u tu torbu je potrebno staviti: mobitel, make-up torbicu s puderom u prahu, rumenilom i olovkom za oči i usne (za brzinsko osvježavanje make-upa), pakiranje, malo pakiranje spreja s termalnom vodom s kojim ćeš dati svježinu i spriječiti ulazak tekućeg pudera u pore lica, malu četkicu za zube ili zubni konac (u slučaju da negdje nešto zapne), rezervne hulahopke, dodatno pakiranje flastera i obuću koju ćeš obuti kad štikle naprave nekoliko tisuća koraka.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Kad izuti štikle?

Ovo je najvažnije pitanje, na koji je odgovor: štikle izuj kad prođe protokolarni dio vjenčanja ili kad osjetiš pritisak cijelog para na tvoje stopalo. Ovisno o tome kako si navikla svoja stopala, na visoke potpetice ili tenisice, tijekom vjenčanja dobro analiziraj obuću. Ona može stvoriti prve probleme i pokvariti ugodu ovog dana. Možeš imati stylish sandale za prvi dio vjenčanja, ugodne bijele ili bež salonke za prvi ples, balerinke ili bijele tenisice za finale vjenčanja. Sve je dopušteno, osim toga da dan vjenčanja zapamtiš po najneudobnijem paru obuće.

Savjeti su, nadam se usvojeni, želim ti svu sreću i prekrasan dan vjenčanja tijekom kojeg ćeš što manje zavirivati u malu i/ili veliku torbu. A za sve vas koje želite čuti kako odabrati idealnu torbu (i druge detalje) za dugo toplo ljeto najavljujem Kao žena ženi savjete iduću srijedu. Otkrit ću vam kako može asimetrija, ali i idealna veličina torbe optički suziti tijelo.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!