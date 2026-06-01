Udala se Dua Lipa i jednim detaljem oživjela najpoznatije vjenčanje rock'n'rolla

Globalna pop zvijezda Dua Lipa i britanski glumac Callum Turner vjenčali su se 31. svibnja, a vijest je odjeknula svijetom ne samo zbog statusa para, već i zbog modnog odabira mladenke koji je trenutačno postao glavna tema. Intimna ceremonija u Londonu bila je tek uvertira u ono što se očekuje, no pjevačica je već prvim pojavljivanjem uspjela ispisati novo poglavlje mode, odajući počast jednoj od najvećih modnih ikona dvadesetog stoljeća.

Intimna ceremonija u srcu Londona

Dua Lipa i Callum Turner izmijenili su zavjete u poznatoj londonskoj vijećnici Old Marylebone, lokaciji koja je kroz povijest bila svjedokom vjenčanja glazbenih legendi poput Paula McCartneyja i Ringa Starra. Ceremonija je održana u krugu najbliže obitelji i prijatelja, daleko od očiju javnosti, a novopečeni supružnici viđeni su kako napuštaju vijećnicu dok su ih gosti obasipali laticama cvijeća i konfetima.

Njihova ljubavna priča započela je u siječnju 2024. godine, a iako su se povremeno zajedno pojavljivali u javnosti, detalje svoje veze uspješno su čuvali za sebe. U jednom intervjuu, Turner je otkrio neobičnu slučajnost koja ih je spojila: "Sjedili smo jedno pored drugog i shvatili da čitamo istu knjigu. Rekao sam joj da sam upravo završio prvo poglavlje, a ona mi je odgovorila: 'I ja isto'. Na istoj smo stranici, rekao sam joj." Nakon višemjesečnih nagađanja, pjevačica je potvrdila zaruke, opisujući odluku o zajedničkom životu kao "zaista poseban osjećaj".

Dok je Turner za veliki dan odabrao klasičnu eleganciju u vidu tamnoplavog dvorednog odijela s potpisom kuće Ferragamo, Lipa je svojim odabirom odlučila prekršiti sva tradicionalna pravila. Prema najavama, ovo londonsko vjenčanje samo je uvod u veće, trodnevno slavlje koje par planira uskoro organizirati na Siciliji, u blizini Palerma, gdje se očekuju brojna poznata lica.

Odijelo koje je zasjenilo vjenčanicu

Umjesto klasične vjenčanice, Dua Lipa je zablistala u kreaciji koja savršeno spaja njezin afinitet prema vintage glamuru i modernom kroju. Odabrala je unikatni komplet s potpisom visoke mode kuće Schiaparelli, koji je za nju dizajnirao kreativni direktor Daniel Roseberry. Centralni dio kombinacije bio je oštro krojeni sako boje bjelokosti, naglašenog struka i ukrašen prepoznatljivim zlatnim gumbima s motivima nadrealizma, zaštitnim znakom brenda.

Sako je bio uparen s asimetričnom suknjom koja je padala do sredine listova, dajući cijeloj silueti mekoću i fluidnost. Ispod sakoa nosila je skulpturalni korzet obrubljen nježnom bijelom čipkom. Cijeli izgled bio je više od odjeće; bila je to izjava o stilu i samopouzdanju. Dodatnu dozu drame unio je impresivan šešir širokog oboda s potpisom slavnog dizajnera Stephena Jonesa, čija je unutrašnjost bila obložena zlatnim listićima. Look je zaokružila bijelim prozirnim rukavicama, cipelama Christiana Louboutina s detaljem lavljeg oka i upečatljivom Bvlgari "Serpenti" ogrlicom.

Posveta ikoni stila Bianci Jagger

Modni poznavatelji i obožavatelji odmah su prepoznali snažnu referencu na jedan od najlegendarnijih vjenčanih outfita svih vremena. Izborom bijelog odijela sa suknjom i šeširom, Dua Lipa je odala počast Bianci Jagger i njezinom vjenčanju s frontmenom Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom, u Saint-Tropezu 1971. godine. Bianca, tada Pérez-Mora Macías, ušla je u modnu povijest kada se pojavila u kremastom "Le Smoking" sakou Yvesa Sainta Laurenta, koji je nosila bez bluze, zakopčan na samo jedan gumb, u kombinaciji s dugom svilenom suknjom i šeširom s velom.

U to vrijeme, "Le Smoking" bio je relativno nov i kontroverzan dizajn, jer je bio jedan od prvih smokinga kreiranih za žene. Biancina odluka da ga odjene za svoje vjenčanje bila je hrabar i revolucionaran potez koji je prkosio tradicionalnim normama i pretvorio ga u simbol nove, oslobođene ere za žene. Taj je trenutak postao jedan od najutjecajnijih vjenčanih lookova slavnih i do danas služi kao nepresušna inspiracija.

Obožavatelji su na društvenim mrežama izrazili oduševljenje. "Samo Dua može ponovno oživjeti tako ikoničan look", "Ova kombinacija je čisti moderni luksuz. Kršenje pravila s besprijekornim krojem", "Izgleda nestvarno u Schiaparelliju. Definitivno moćan par", samo su neki od komentara. Njezin odabir dokaz je da prava elegancija leži u osobnosti i hrabrosti da se bude drugačiji, a Dua Lipa je još jednom potvrdila svoj status ne samo glazbene, već i neprikosnovene modne ikone.