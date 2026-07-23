Severina zablistala na jugu Hrvatske, modnim izdanjem osvojila društvene mreže

Pozirajući u idiličnom i luksuznom ambijentu u Orebiću, pjevačica je zablistala u jednoj od najpoželjnijih haljina sezone

Severina je još jednom dokazala svoj status regionalne modne ikone, podijelivši na svom Instagram profilu seriju fotografija s odmora na Pelješcu koje su u trenu oduševile njezine brojne i vjerne pratitelje. Pozirajući u idiličnom i luksuznom ambijentu u Orebiću, pjevačica je zablistala u jednoj od najpoželjnijih haljina sezone, potaknuvši lavinu pozitivnih komentara i neizbježnih upita o kreaciji koja savršeno spaja opuštenu ljetnu romantiku i nenametljivu, ležernu eleganciju. Njezin odabir nije samo još jednom potvrdio njezin nepogrešiv osjećaj za stil, već i istančanu sposobnost da prepozna i ponese ključne komade koji suvereno definiraju aktualne modne trendove.

Viralni komad s potpisom Rat & Boa

U središtu pozornosti našla se sada već kultna Antheia haljina britanskog brenda Rat & Boa, komad koji je stekao viralan status i prije nego što ga je Severina uvrstila u svoju ljetnu garderobu. Ovaj model, čija maloprodajna cijena iznosi 340 eura, već nekoliko sezona ne silazi s lista želja modnih entuzijastica diljem svijeta. Njegova neodoljiva privlačnost leži u savršenom spoju naizgled jednostavnog kroja i iznimno upečatljivog uzorka.

Severina/Instagram

Dugačka maxi haljina bez naramenica ističe se svojom lepršavom, širokom i prozračnom siluetom koja slobodno pada uz tijelo, pružajući maksimalan osjećaj udobnosti i slobode pokreta, što je čini idealnim izborom za vruće ljetne dane i tople, sparine večeri. Ipak, ono što je čini doista posebnom i prepoznatljivom jest njezin print. Na nježnoj, gotovo kremastoj podlozi ističe se veliki apstraktni cvjetni motiv u bogatim i vibrantnim nijansama crvene, bordo, ružičaste i tamnoplave boje.

Cjelokupni dojam je takav da haljina izgleda poput umjetničkog, rukom oslikanog platna, spajajući nježnu ženstvenost s daškom odvažnosti. Brend Rat & Boa, koji su osnovale Valentina Muntoni i Stephanie Bennett, poznat je upravo po takvim senzualnim i smjelim kreacijama koje slave žensku figuru i samopouzdanje.

Rat & Boa

Manje je više

Kao iskusna poznavateljica mode, Severina je još jednom pokazala majstorstvo stiliziranja, dopustivši da upečatljiva haljina vodi glavnu riječ. Svoj je ljetni outfit upotpunila s tek nekoliko minimalističkih, ali pomno odabranih modnih dodataka, čime je postigla zaokružen, profinjen i nadasve elegantan izgled. Kombinirala ju je s malom crnom torbicom pletene teksture, prepoznatljivim modelom Jodie slavne talijanske modne kuće Bottega Veneta, koja je svojom formom i bojom unijela dozu sofisticiranog kontrasta cjelokupnom izdanju. Od nakita, pjevačica se odlučila za samo jedan, ali iznimno efektan komad – masivnu srebrnu narukvicu.

Ostatak stajlinga bio je podjednako jednostavan i glamurozan. Dugu smeđu kosu nosila je raspuštenu i savršeno ravnu, dok je make-up bio u njezinom prepoznatljivom stilu, s naglaskom na očima i sjajnim ružem u neutralnoj, prirodnoj nijansi. Ovaj pristup jasan je dokaz da kreaciji ovakve vizualne snage nisu potrebni suvišni detalji kako bi zablistala u punom sjaju.

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