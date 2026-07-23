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Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane

Žena.hr
23. srpnja 2026.
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Profimedia
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Dok mnogi roditelji golotinju male djece na moru smatraju potpuno prirodnom, postoje razlozi zbog kojih stručnjaci savjetuju oprez - a mi smo pronašli i preslatke kupaće kostime u kojima će mališani biti sigurni, udobni i spremni za ljetne avanture

Ljeto je sinonim za bezbrižnost, a slika razigrane djece na plaži jedna je od najdražih obiteljskih uspomena. U toj slici, najmanja su djeca često gola, što mnogi roditelji smatraju prirodnim i neproblematičnim. Ipak, iza te idilične scene kriju se stvarni rizici kojih često nismo svjesni, a koji nadilaze običnu prehladu ili opekline od sunca. Od nevidljivih prijetnji u pijesku i vodi do važnih lekcija o privatnosti, razlozi za odijevanje djece u kupaće kostime daleko su od puke formalnosti.

Nevidljive prijetnje u pijesku i vodi

Iako se čini čistim, pijesak na plaži nije sterilan. Toplina i vlaga stvaraju idealno okruženje za razvoj mikroorganizama. Za djevojčice predškolske dobi, sjedenje i igranje u pijesku bez zaštite može dovesti do stanja poznatog kao "vaginitis pješčanika". Njihova anatomija - manjak estrogena koji sluznicu čini tanjom, te nedostatak zaštitnih dlačica i masnih jastučića - čini ih osjetljivijima na iritacije i infekcije. Pijesak djeluje kao mehanički iritans koji može uzrokovati upalu, ali i unijeti bakterije u osjetljivo područje.

Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Pexels

Opasnosti ne prestaju s pijeskom. Voda u moru ili bazenu, osobito u plićaku gdje se djeca najčešće igraju, može biti zagađena. Najčešći uzročnici bolesti koje se prenose vodom su paraziti poput Cryptosporidiuma i Giardije, koji uzrokuju neugodne probavne smetnje, proljev i povraćanje. Simptomi se mogu pojaviti danima, pa čak i tjednima nakon kupanja. Iako su pelene za kupanje obavezne za bebe u bazenima, važno je znati da one nisu hermetički zatvorene. Njihova je primarna svrha zadržati kruti sadržaj, no ne sprječavaju u potpunosti curenje mikroorganizama u vodu.

Dodatan rizik predstavljaju i najmanje ogrebotine. Istraživanja, poput projekta BEACHES provedenog u SAD-u, pokazala su da više od polovice djece na plažu dolazi s postojećim ogrebotinama ili zadobije nove tijekom igre. Oštećena koža postaje ulazna točka za bakterije iz mora, poput opasne Vibrio vulnificus, koja u toplim morima može uzrokovati teške infekcije kože.

Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Profimedia

Više od zdravstvenog rizika

Osim zdravstvenih, postoje i drugi, jednako važni razlozi zašto djecu treba odijevati na plaži. Policijske uprave u turističkim odredištima redovito upozoravaju na opasnost od seksualnih predatora koji koriste gužve kako bi prikriveno fotografirali nagu djecu. Nažalost, takvi sablasni slučajevi ni kod više nisu rijetkost - nedavno je u Istri uhićen muškarac koji je potajice snimao djecu. Takav materijal može završiti na internetu i postati dio mračne mreže dječje pornografije. Iako je pomisao na to zastrašujuća, ignoriranje rizika ne čini ga manjim.

Nošenje kupaćeg kostima od najranije dobi uči djecu važnim lekcijama o privatnosti i poštovanju vlastitog tijela. Već s dvije ili tri godine djeca postaju svjesna razlika među spolovima i počinju shvaćati pojam privatnosti. Odijevanje za javni prostor poput plaže pomaže im usvojiti društvene norme i razumjeti da se intimni dijelovi tijela pokrivaju.

Izgovora nema: ogromna ponuda preslatkih kostima i gaćica

Danas argumenti poput visoke cijene ili nedostatka izbora jednostavno ne stoje. Trgovine nude ogroman asortiman kupaćih kostima za djecu svih uzrasta, od beba do tinejdžera, koji su funkcionalni, udobni i cjenovno prihvatljivi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli H&M Kids (@hm_kids)

Za najmlađe, koji još nose pelene, postoje posebne pelene-gaćice za kupanje. Za razliku od običnih pelena koje u vodi nabubre, postanu teške i potpuno izgube funkciju, kupaće pelene izrađene su od materijala koji ne upija vodu. Čvrsto prianjaju uz struk i noge kako bi zadržale "nezgodu" i osigurale higijenske uvjete za sve kupače. Dostupne su kao jednokratne ili perive, višekratne opcije koje su dugoročno isplativije i ekološki prihvatljivije.

Za nešto stariju djecu, izbor je gotovo neograničen: jednodijelni i dvodijelni kostimi za djevojčice, klasične gaćice i moderne bokserice za dječake, često ukrašeni omiljenim likovima iz crtića. Moderni materijali brzo se suše, otporni su na klor i sol te, što je najvažnije, pružaju visoku UV zaštitu. Mnogi modeli imaju oznaku UPF 50+, što znači da blokiraju više od 98 posto štetnih sunčevih zraka, pružajući ključnu zaštitu najosjetljivijim dijelovima tijela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Zara Kids (@zarakids)

Ako se pripremate za ljetovanje s djecom, ne porustite nabaviti nekoliko kupaćih kostima (da uvijek imate jdan suhi pri ruci) - ovo je naš izbor preslatkih dječjih komada za plažu:

Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 1-6 godina/jednodijelni kupaći kostim s uzorkom palmica - 12,95 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 1-6 godina/jednodijelni kupaći kostim s uzorkom sladoleda - 12,95 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 6 - 14 godina/bikini s vezenim zrcalima - 17,95 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 6-14 godina/bikini s uzorkom ivančica - 15,95 €

Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 2-6 godina/ kupaći kostim mrežaste teksture s tratinčicama - 15,95 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Zara, 6 - 14 godina/bikini s vezenim zrcalima - 17,95 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, kupaći kostim s volanima - 14,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, paket od 2 kupaćih gaćica s volanima - 14,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, kupaći kostim s volanima - 14,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, kupaće hlačice s uzorkom - 14,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, kupaći kostim s UV zaštitom UPF 50 - 24,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, kupaće hlačice s uzorkom - 12,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
H&M, set za zaštitu od sunca UPF 50 - 29,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Sinsay, kupaće bermude s printom Marvel - sada 3,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Sinsay, kupaće hlače UPF 50 - sada 1,99 €
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane
Sinsay, dvodijelni karirani kupaći kostim s volanima - 5,99 €

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SIGURNOST PRIJE SVEGA
Više nema izlike za golu djecu na plaži: Pronašli smo najslađe kupaće kostime za mališane