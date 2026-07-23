Zašto svi obožavaju balzame za čišćenje lica? Donosimo najbolje koje vrijedi isprobati

Sve više ljubitelja njege kože umjesto klasičnih gelova bira upravo balzame za čišćenje lica. Osim što lako otapaju šminku i SPF, njihove bogate formule istovremeno njeguju kožu i čuvaju njezinu prirodnu zaštitnu barijeru

Uklanjanje šminke na kraju dana odavno više nije samo još jedna obveza u večernjoj rutini, već mali ritual njege i opuštanja kojem se mnogi vesele. Posljednjih godina posebno su se istaknuli balzami za čišćenje lica koji su postali nezaobilazan korak u skincare rutini. Riječ je o proizvodima na bazi ulja koji se iz čvrstog balzama pri dodiru s kožom pretvaraju u svilenkasto ulje, učinkovito uklanjaju šminku, SPF i nečistoće, a pritom kožu ostavljaju mekanom, njegovanom i ugodno nahranjenom.

Nježni saveznik u večernjoj rutini

Razlog zbog kojeg su balzami osvojili ljubitelje njege kože zapravo je vrlo jednostavan – ulje najbolje otapa ulje. Zato bez problema uklanjaju višak sebuma, dugotrajnu šminku i zaštitni faktor, a pritom ne narušavaju prirodnu zaštitnu barijeru kože. Za razliku od nekih klasičnih čistača koji mogu ostaviti osjećaj zatezanja, balzami lice čiste nježno i bez isušivanja. Često su obogaćeni sastojcima poput karite maslaca, ulja sjemenki grožđa ili vitamina E pa tijekom čišćenja kožu i njeguju. Upravo zato odgovaraju gotovo svim tipovima kože – suhoj pružaju dodatnu hidrataciju, osjetljivu umiruju, a mogu biti odličan izbor čak i za masnu kožu jer pomažu održati njezinu prirodnu ravnotežu.

Kako pravilno koristiti balzam za čišćenje lica?

Za najbolje rezultate balzam uvijek nanesite na suho lice i suhe ruke. Dovoljna je količina veličine lješnjaka koju ćete među dlanovima zagrijati dok se ne pretvori u ulje. Zatim ga nježno umasirajte kružnim pokretima po cijelom licu, posebno na područjima gdje nosite dugotrajnu ili vodootpornu šminku. Nakon kratke masaže dodajte malo tople vode i nastavite masirati. Balzam će se pretvoriti u mliječnu emulziju koja će lako ukloniti sve nečistoće s kože. Na kraju lice isperite toplom vodom ili obrišite mekanom, vlažnom krpicom. Ako prakticirate dvostruko čišćenje, balzam je idealan prvi korak jer savršeno priprema kožu za čistač na bazi vode.

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Balzami koje vrijedi isprobati

Ponuda balzama za čišćenje lica danas je veća nego ikad, pa nije uvijek lako odabrati onaj pravi. Ipak, nekoliko se proizvoda posebno istaknulo zahvaljujući nježnim formulama, učinkovitom uklanjanju šminke i osjećaju meke, čiste kože nakon svakog korištenja. U nastavku donosimo favorite koji su nas osvojili i koje se svakako isplati imati u skincare rutini.

Clinique Take the Day Off Cleansing Balm

Ovaj kultni klasik industrijski je standard s razlogom. Njegova minimalistička formula bez mirisa nježna je i prema najosjetljivijoj koži, a opet moćna u uklanjanju svega, od vodootporne maskare do kreme sa zaštitnim faktorom. Svilenkasta tekstura lako se ispire i ne ostavlja masni trag, samo osjećaj čistoće i mekoće zahvaljujući ulju šafranike. Cijena: oko 50 €

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Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm

Ako želite pretvoriti čišćenje lica u spa iskustvo, ovo je balzam za vas. Njegova bogata, maslačna tekstura i aromatična mješavina esencijalnih ulja poput lavande i eukaliptusa pružaju pravo osjetilno zadovoljstvo. Dermatolozi ga preporučuju zbog sposobnosti smanjenja suhoće kože, što ga čini idealnim za minimiziranje finih linija i bora. Cijena: oko 60 €

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Then I Met You Living Cleansing Balm

Dragulj korejske kozmetike, ovaj balzam boje zalaska sunca svoju nijansu duguje ulju pasjeg trna, bogatom antioksidansima. Njegova sorbet tekstura topi se na koži i bez muke uklanja nečistoće, dok ekstrakt kakija pomaže u regulaciji sebuma i posvjetljivanju tena. Koža ostaje nahranjena i spremna za daljnje korake njege. Cijena: oko 40 €

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Beauty of Joseon Radiance Cleansing Balm

Ovaj melem šerbetaste teksture, inspiriran tradicionalnom korejskom hanbang medicinom, postao je viralni hit s razlogom. Prožet rižinom vodom i fermentiranim žitaricama, ne samo da temeljito otapa šminku i nečistoće, već i hrani kožu te joj vraća prirodni sjaj. Nježan je, ne iritira oči i ostavlja ten pročišćenim i blistavim. Cijena: oko 17 €

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Dr. Althea Pure Grinding Cleansing Balm

Za sve one kojima smeta uranjanje prstiju u teglicu, Dr. Althea nudi genijalno rješenje. Inovativni mehanizam na okretanje "melje" točno onoliko proizvoda koliko vam je potrebno, čime se osigurava maksimalna higijena. Formula obogaćena umirujućim sastojcima poput madekasozida i centele idealna je za smirivanje crvenila. Cijena: oko 20 €

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Banila Co. Clean It Zero Calming Cleansing Balm

Još jedan K-beauty favorit, poznat po svojoj teksturi nalik šerbetu. Ova verzija obogaćena je umirujućim ekstraktom centele (cica) i japanskom termalnom vodom, što je čini savršenim izborom za kožu sklonu iritacijama. Učinkovito razgrađuje šminku, a kožu ostavlja svilenkasto glatkom i umirenom, bez osjećaja zatezanja. Cijena: oko 25 €

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Farmacy Green Clean Cleansing Balm

Ovaj balzam koristi snagu enzima papaje za nježan piling, pomažući u čišćenju pora dok otapa šminku i SPF. Njegova osvježavajuća, citrusna aroma i lagana tekstura koja se ispire bez ostatka čine ga odličnim izborom za mješovitu i masnu kožu. Obogaćen je i mješavinom moringe i svetog bosiljka za dodatni antioksidativni učinak. Cijena: oko 39 €

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Byoma Melting Balm Cleanser

S fokusom na jačanje kožne barijere, Byoma nudi balzam koji je istovremeno učinkovit i pristupačan. Njegova formula s jedinstvenim tri-ceramidnim kompleksom, uljem sjemenki grožđa i ekstraktom masline topi šminku bez narušavanja zaštitnog sloja kože. Idealan je za one koji traže jednostavno, ali moćno rješenje za svakodnevno čišćenje. Cijena: oko 21 €

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Olival Micro Balm

Domaći adut u svijetu balzama za čišćenje, Olivalov Micro Balm, oduševljava svojom mikroemulzijskom formulom. Obogaćen skvalanom i umirujućim bisabololom, ovaj balzam se u dodiru s vodom pretvara u lagano mlijeko koje učinkovito uklanja sve, uključujući i vodootporni make-up. Ne ostavlja masni trag i savršen je odabir za osjetljivu kožu sklonu dehidraciji. Cijena: oko 13 €

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E.L.F. Jelly Pop Makeup Melting Cleansing Balm

Visoka učinkovitost ne mora uvijek značiti i visoku cijenu, a E.L.F. to dokazuje. Ovaj balzam s osvježavajućim mirisom lubenice sadrži ceramide za jačanje barijere kože i glicerin za hidrataciju. Iako je povoljan, bez problema se nosi s teškom šminkom, ostavljajući kožu čistom, mekom i glatkom. Cijena: oko 11 €

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