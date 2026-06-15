Poput dive iz talijanskog filma: Severina pokazala ljetni look koji se pamti

Ovaj outfit savršeno pokazuje kako crna haljina može funkcionirati i u dnevnoj, ljetnoj varijanti. Uz maramu, sunčane naočale i lagane balerinke, Severina je stvorila kombinaciju koja je istovremeno elegantna, retro i potpuno splitska

Severina je još jednom pokazala zašto njezin stil već godinama privlači pažnju. Na Instagramu je objavila video u kojem šeće svojim voljenim Splitom, a u prvom planu, osim prepoznatljive dalmatinske kulise, našao se i njezin besprijekoran ljetni outfit.

Instagram/Severina

Za šetnju rivom odabrala je elegantnu crnu haljinu spuštenih ramena, najvjerojatnije s potpisom brenda Magda Butrym, poznatog po ženstvenim krojevima i profinjenoj estetici. Haljina se ističe gornjim dijelom koji suptilno otkriva ramena te raskošnijom suknjom koja cijelom izdanju daje romantičan, gotovo filmski dojam.

Look je dodatno začinila maramom vezanom oko glave, detaljem koji neodoljivo priziva stil mediteranskih diva i ljetovanja na jugu Europe. Uz nju je nosila tamne sunčane naočale mačkastog oblika, dok su bijele pletene balerinke kombinaciji dale nježnu, opuštenu i izrazito trendi notu.