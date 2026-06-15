Moda
LA DOLCE VITA

Poput dive iz talijanskog filma: Severina pokazala ljetni look koji se pamti

Ana Ivančić
15. lipnja 2026.
Poput dive iz talijanskog filma: Severina pokazala ljetni look koji se pamti
Instagram/Severina
Ovaj outfit savršeno pokazuje kako crna haljina može funkcionirati i u dnevnoj, ljetnoj varijanti. Uz maramu, sunčane naočale i lagane balerinke, Severina je stvorila kombinaciju koja je istovremeno elegantna, retro i potpuno splitska

Severina je još jednom pokazala zašto njezin stil već godinama privlači pažnju. Na Instagramu je objavila video u kojem šeće svojim voljenim Splitom, a u prvom planu, osim prepoznatljive dalmatinske kulise, našao se i njezin besprijekoran ljetni outfit.

Poput dive iz talijanskog filma: Severina pokazala ljetni look koji se pamti
Instagram/Severina

Za šetnju rivom odabrala je elegantnu crnu haljinu spuštenih ramena, najvjerojatnije s potpisom brenda Magda Butrym, poznatog po ženstvenim krojevima i profinjenoj estetici. Haljina se ističe gornjim dijelom koji suptilno otkriva ramena te raskošnijom suknjom koja cijelom izdanju daje romantičan, gotovo filmski dojam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Look je dodatno začinila maramom vezanom oko glave, detaljem koji neodoljivo priziva stil mediteranskih diva i ljetovanja na jugu Europe. Uz nju je nosila tamne sunčane naočale mačkastog oblika, dok su bijele pletene balerinke kombinaciji dale nježnu, opuštenu i izrazito trendi notu.

 

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LA DOLCE VITA
Poput dive iz talijanskog filma: Severina pokazala ljetni look koji se pamti