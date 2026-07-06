Severina u poljima lavande: Tri top outfita za ljeto iz snova - jedan stoji samo 12 eura

Severina je ovoga ljeta odvela pratitelje u srce francuske Provanse, gdje miris lavande i slikovite kamene ulice postaju savršena kulisa za modne kombinacije koje inspirišu. Njeni ljetni outfiti spajaju romantiku, ležernost i sofisticiranost - pravo modno putovanje kroz sezonu

Severina je za svoj posebni ljetni odmor ove godine odabrala selo Bonnieux u regiji Luberon, gdje ju okružuju beskrajna mirisna polja lavande i kamenite kuće tipične za francusku Provansu.

Severina/Instagram

U objavama na njezinim društvenim mrežama, prizori su doista poput razglednica: maslinici, pitoreskne povijesne kamene opatije i idilična priroda stvaraju savršenu pozadinu za ljetni modni editorijal.

Romantična haljina za ljetne šetnje

Za idilične trenutke u poljima lavande Severina je odabrala dugu, lepršavu haljinu cvjetnog uzorka koja odražava romantičnu estetiku i lakoću ljetnog stila.

Severina/Instagram

Zanimljivo je što nije riječ o nekom skupom brendu, nego modelu iz H&M-a koji se može nabaviti po cijeni od svega 12 eura. Ova haljina s laganom tkaninom savršeno se uklapa u prirodni pejzaž, dok puf rukavi i peplum detalji dodaju sofisticirani modni pečat. Ovaj izbor pokazuje da romantična elegancija može biti i udobna i funkcionalna za sunčane provansalske dane.

H&M, haljina cvjetnog uzorka - 12 €

Chic retro komplet za ležernije trenutke

Za opuštene šetnje kroz uske uličice i fotografije na Instagramu, Severina nosi retro komplet s kaftanom i velikim slamnatim šeširom.

Severina/Instagram

Svijetle, prozračne tkanine u kombinaciji s modnim dodacima ističu njezin stil, a kaftan omogućava slobodu pokreta i udobnost dok uživa u suncu i panoramskim pogledima na maslinike i polja lavande.

Severina/Instagram

Elegantna večernja kombinacija

Kada sunce zalazi, Severina prelazi u satensku sofisticiranu crno-bijelu haljinu s čipkom, idealnu za večernje sate uz čašu vina u dvorištu kamene vile.

Severina/Instagram

Minimalistički kroj naglašava liniju tijela, dok crno-bijele kontrastne boje čine outfit bezvremenskim. Ovaj outfit pokazuje kako se Provansa može pretvoriti u pravu modnu pistu, a jednostavnost i elegancija u prvoklasni statement look.