Jedinstveni glas koji je utihnuo prerano: Turbulentan život Amy Winehouse

Prije točno 15 godina, 23. srpnja 2011., glazbeni svijet je zanijemio. U svom domu u londonskom Camdenu, u 27. godini, preminula je Amy Winehouse, pjevačica čiji je duboki, sirovi kontraalt vokal oživio duh soula i jazza za novu generaciju. Njezin život, koliko god kratak, bio je vrtlog nevjerojatnog talenta, svjetske slave, ali i teške borbe s ovisnošću i unutarnjim demonima. Iza prepoznatljive "košnica" frizure i debelo iscrtanog tuša za oči krila se priča o genijalnoj umjetnici i slomljenoj djevojci čija je iskrenost u pjesmama odjeknula diljem planeta.

I petnaest godina nakon njezine smrti, glazba Amy Winehouse živi i dalje. Ostavila je neizbrisiv trag, utječući na brojne umjetnike, od Adele do Lane Del Rey. Njezina obitelj osnovala je Zakladu Amy Winehouse koja pomaže mladima u borbi s ovisnošću. Amy će ostati upamćena kao glazbena ikona čiji je genij bio jednako velik kao i njezina bol, jedinstveni glas jedne generacije koji je, nažalost, prerano utihnuo.

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