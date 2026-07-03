Severina u bijelom kompletu koji osvaja: Provansa i outfit stvoren za romansu

Severina je još jednom pokazala kako izgleda ljetni stil koji spaja luksuz, ženstvenost i opušteni francuski šarm. Njezin outfit iz Provanse savršen je primjer sofisticirane ljetne mode koja djeluje bez napora, ali ostavlja snažan dojam

Severina trenutno uživa u Francuskoj, u jednoj od najromantičnijih regija svijeta - Provansi. Svojim pratiteljima otkrila je atmosferu idiličnog odmora uoči velikog koncerta u Puli, a njezine objave prikazuju savršen spoj luksuza, prirode i mediteranskog šarma.

“Upoznajte Provansu, kao stvorenu za romansu (bez obzira što je bilo plus 40)”, napisala je u opisu objave.

Luksuzna strana Provanse

Pjevačica je boravila u Gordesu, slikovitom selu smještenom na litici koje se ubraja među najljepša mjesta Francuske. Fotografije prikazuju nju u ambijentu kamenih kuća, cvjetnih pejzaža lavande i tipične provansalske gastronomije, čime je dodatno naglasila ugođaj bezvremenske elegancije.

Severina/Instagram

Savršeni ljetni outfit koji želimo kopirati

Njezin ljetni outfit kombinira odvažan kroj i prepoznatljive luksuzne modne dodatke, stvarajući look koji je istovremeno ležeran i izrazito chic.

Bijeli komplet čini pamučni dvodijelni model Diklah domaćeg brenda Innovare Denim. Set se sastoji od kratkog topa dugih rukava s dubokim V-izrezom te široke, voluminozne suknje spuštenog struka, koja outfitu daje dozu dramatičnosti i elegancije.

Severina/Instagram

Kombinaciju je dodatno podigla kožna torba luksuznog brenda Hermès, model In The Loop 18 u prepoznatljivoj konjak smeđoj nijansi, koja unosi toplinu i sofisticiran kontrast bijelom kompletu. Styling su zaokružile uske tamne sunčane naočale te jednostavne ravne sandale, idealne za ljetne šetnje kamenim ulicama Provanse.