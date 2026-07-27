Promo
NAJFOTOGRAFIRANIJI DETALJ

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement

Promo
27. srpnja 2026.
Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo
Google Dodaj žena.hr među omiljene izvore na Googleu
Kreacija inspirirana bezvremenskim pjesmama postala je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri u Diamondu

Dok su bezvremenski hitovi poput Hajde da se volimo, Uđi slobodno, Mile voli disko i Luda za tobom ponovno spojili nekoliko generacija na plesnom podiju Diamond Cluba powered by Mint, jedan detalj posebno je privukao pozornost – upečatljiva modna kreacija Lepe Brene koja je njezinu bogatu glazbenu karijeru pretvorila u nosivu umjetnost.

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Umjesto klasične koncertne haljine, regionalna glazbena diva odabrala je odvažan scenski styling inspiriran vlastitim najvećim hitovima. Bijela kreacija s crnim ručno ispisanim motivima, riječima i simbolima djelovala je poput umjetničkog platna na kojem su se ispreplitali glazba, emocije i sjećanja publike. Svaki pokret na pozornici dodatno je naglašavao raskošnu siluetu haljine, stvarajući efekt koji je jednako snažno komunicirao s publikom kao i same pjesme.

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Styling je ostao vjeran Breninom prepoznatljivom scenskom identitetu – glamurozan, ali moderan, efektan, ali bez pretjerivanja. Minimalistički beauty look, visoki rep i svjetlucave sandale omogućili su da upravo haljina postane glavni protagonist modne priče. Rezultat je bio suvremen, snažan i vizualno vrlo upečatljiv nastup koji je pokazao kako scenska moda može biti mnogo više od kostima – može biti produžetak osobnosti i karijere izvođača.

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Na pozornici Diamonda Lepa Brena nije predstavila samo koncert, već cjelovito iskustvo u kojem su glazba, emocije i moda funkcionirali kao jedinstvena priča. Upravo zato njezina kreacija nije bila tek još jedan koncertni outfit, nego simbol karijere koja već desetljećima uspješno spaja različite generacije.

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Takva modna priča savršeno se uklopila u atmosferu večeri tijekom koje je Diamond još jednom potvrdio status najatraktivnije koncertne destinacije na hrvatskoj obali. Nakon spoja suvremenog trap zvuka i bezvremenskih klasika tijekom istog vikenda, ljetna koncertna sezona nastavlja se već 29. srpnja, kada na pozornicu stiže Željko Samardžić, a tijekom kolovoza publiku očekuju nastupi Jakova Jozinovića, Jelene Rozge, Senidah, Connecta i Milija, Željka Joksimovića, Sergeja Ćetkovića te Jale Brata & Bube Corellija.

Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement
Promo

Pročitajte još o:
Lepa Brena
Najčitanije
Iz naše mreže
×
NAJFOTOGRAFIRANIJI DETALJ
Koncertni styling o kojem se priča: Lepa Brena pretvorila hitove u modni statement