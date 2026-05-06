Severina zna kako nositi kaprice i štikle: Modna lekcija s Lošinja

Severinina objava s Malog Lošinja je mala modna lekcija o tome kako kombinirati naizgled nespojive komade, stvarajući look koji je istovremeno moderan i elegantan

Kraljica hrvatske estrade, Severina, još je jednom dokazala svoj status modne ikone, objavom koja je postala prava stilska lekcija o tome kako nositi capri hlače i štikle s besprijekornom elegancijom. Objava s Lošinja ubrzo je prikupila tisuće lajkova i komentara punih divljenja za njen modni odabir.

Sako, crop top i Prada torbica

Ponovno popularna kombinacija tajica i visokih potpetica mnogima se ne sviđa, no Severina je pokazala da ti komadi zajedno mogu dati vrlo elegantnu kombinaciju. Pjevačica je odabrala crne capri hlače koje je uparila s elegantnim štiklama, čime je vizualno izdužila figuru.

Severina je kombinaciju upotpunila s elegantnim bež sakoom modne marke Sportmax iz sezone proljeće 2022., sa zanimljivim detaljem korzetnog vezanja na leđima. Ispod sakoa nosila je prugasti crop top marke Celine, a cijeli look zaokružila je prepoznatljivom trokutastom torbicom Prada, jednim od najpoželjnijih modnih dodataka sezone.

Od 1982. do pune Arene Pula

Jedan od zanimljivih detalja objave je svojevrsno putovanje kroz vrijeme, koje pokazuje kako njen utjecaj i stil traju desetljećima. Severina je usporedila fotografiju s prijateljicama iz restorana, s natpisom "2026.", s dirljivom crno-bijelom fotografijom djevojčica iz 1982. godine. Ovaj nostalgični osvrt stvorio je emotivan "nekad i sad" trenutak koji je raznježio njezine fanove i podsjetio na impresivnu karijeru koja traje desetljećima i dalje ne posustaje.

Pjevačicu uskoro očekuju veliki nastupi. Već početkom lipnja bit će ključni dio proslave 20. obljetnice teniskog turnira WTA Makarska Open, gdje će održati koncert na glavnom gradskom trgu. Vrhunac koncertne sezone bez sumnje će biti veliki spektakl koji priprema za 8. kolovoza u pulskoj Areni, u sklopu svoje turneje "Ja samo pjevam".