Zgodne Zagrepčanke vole bijelu boju: Top 30 kombinacija sa špice u boji ljeta

Bijela boja neizostavna je svakog ljeta pa tako i sada vlada gradskim ulicama. Bez obzira na to radi li se o lepršavim ljetnim haljinama, širokim hlačama, jednostavnim majicama ili klasičnim košuljama, bijeli komadi pokazali su se kao jedan od najzahvalnijih izbora za tople dane. Bijela boja već dugo ima posebno mjesto u garderobi jer istovremeno djeluje svježe, elegantno i nenametljivo. Ona može izgledati potpuno opušteno uz ravne sandale i platnenu torbu, ali i vrlo sofisticirano kada se spoji s dobrim krojem, nakitom i efektnim modnim dodacima. Upravo su to pokazale i Zagrepčanke koje su za šetnju metropolom birale različite verzije omiljene ljetne palete.

Na špici su se mogle vidjeti romantične bijele haljine koje naglašavaju ženstvenost, modeli od prozračnih materijala koji izgledaju kao stvoreni za ljetne temperature, ali i minimalističke kombinacije koje dokazuju da manje često znači više. Bijele široke hlače u kombinaciji s košuljama i jednostavnim topovima dale su dozu pariškog šarma, dok su klasične bijele majice pokazale da i najjednostavniji komad može izgledati odlično uz pravi styling. Posebno su zanimljivi bili detalji — velike sunčane naočale, pletene torbe, zlatni nakit, sandale i elegantne cipele koje su cijeloj kombinaciji dale osobnost. Jer upravo kod bijele boje modni dodaci dolaze najviše do izražaja. Bijeli outfit ima i jednu veliku prednost: lako se prilagođava različitim stilovima. Može biti romantičan, sportski, poslovan ili glamurozan, ovisno o kroju i načinu na koji se nosi. Zato ne čudi što ga žene iz godine u godinu vraćaju u svoje ljetne garderobe.

U našoj galeriji fotografija koje je snimio Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr pogledajte kako su Zagrepčanke prošetale svoje najbolje bijele kombinacije i pokazale da ova bezvremenska boja i dalje vlada gradskim ulicama.