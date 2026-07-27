Zlevanka s tikvicama: Zaboravljeni klasik iz bakine bilježnice u ljetnom ruhu

Bilo da je se sjećate iz djetinjstva ili je otkrivate prvi put, zlevanka (zljevka) s tikvicama jelo je koje svojom jednostavnošću i bogatstvom okusa osvaja na prvi zalogaj

Postoje jela koja nas mirisom i okusom trenutačno vraćaju u djetinjstvo, u bakinu kuhinju ispunjenu toplinom i smijehom. Jedno od takvih jela, duboko utkano u kulinarsko nasljeđe sjevernih krajeva Hrvatske, svakako je zlevanka. Ovaj skromni, a opet izdašni kolač, pita ili pogača, ovisno o tome koga pitate, doživljava svoju renesansu u modernim kuhinjama, a ljetna verzija s tikvicama postala je pravi gastronomski hit koji spaja tradiciju i svježinu sezone.

Jelo s tisuću imena i jednom dušom

Zlevanka, zlevka, zlevanjka, izlivača, bazlamača, razljevuša, kuružnjača… Dugačak je popis imena za jelo koje je othranilo generacije u Međimurju, Podravini i Hrvatskom zagorju. Sam naziv, u većini svojih inačica, potječe od glagola "izlijevati", što savršeno opisuje jednostavnost njegove pripreme. Svi sastojci jednostavno se pomiješaju i izliju u posudu za pečenje, što je bio idealan pristup u vremenima kada se nije imalo ni vremena ni previše sredstava za komplicirane kulinarske pothvate.

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U svojoj srži, zlevanka je bila sirotinjsko jelo, temeljeno na najdostupnijoj namirnici - kukuruznom brašnu. Mogla se pripremati u slanoj verziji, kao konkretan obrok, ili u slatkoj, kao skromna, ali ukusna poslastica. Upravo ta prilagodljivost osigurala joj je opstanak i status kultnog jela koje danas s ponosom pripremamo, dodajući mu dašak suvremenosti.

Ljetna kraljica tikvica kao tajni sastojak

Iako je tradicionalni recept neprikosnoven, moderna gastronomija voli se igrati s klasicima. Tako je u priču o zlevanki ušla tikvica, ljetna kraljica povrtnjaka, i podarila joj potpuno novu dimenziju. Svatko tko je barem jednom pripremao zlevanku zna da je najveći izazov postići savršenu teksturu. Ponekad može ispasti presuha, tvrda ili gumenasta. Upravo tu na scenu stupa tikvica.

Naribana i dobro ocijeđena, tikvica tijestu daje nevjerojatnu sočnost i mekoću, a da pritom ne narušava njegov karakterističan kukuruzni okus. Rezultat je jelo koje je iznutra mekano i vlažno, gotovo kremasto, dok na vrhu ima onu neodoljivu, zlatnosmeđu i lagano hrskavu koricu. Dodatkom slanog sira, poput fete, stvara se savršen balans okusa koji ovu jednostavnu pitu pretvara u pravu ljetnu rapsodiju. Idealna je za brzi ručak, laganu večeru, doručak uz šalicu jogurta ili kao ukusan zalogaj za piknik.

Recept za sočnu zlevanku s tikvicama i sirom

Priprema ovog jela doista je jednostavna i ne zahtijeva nikakvo posebno kulinarsko umijeće, a bezbroj recepata koji kruže internetom svjedoči o njegovoj popularnosti. Donosimo vam provjerenu verziju koja jamči savršeno sočan rezultat.

Sastojci:

2 tikvice srednje veličine

200 g feta sira

3 jaja

150 ml čvrstog jogurta ili kiselog vrhnja

100 ml mlijeka

100 ml suncokretovog ili maslinovog ulja

150 g kukuruznog brašna

50 g glatkog pšeničnog brašna

1 vrećica praška za pecivo

sol, papar i svježe začinsko bilje poput kopra ili peršina po ukusu

Priprema:

Postupak započinje pripremom tikvica. Operite ih, naribajte i dobro posolite. Ostavite ih desetak minuta da puste vodu, a zatim ih rukama ili kroz čistu gazu što bolje ocijedite. Ovaj korak je ključan kako smjesa ne bi bila prevodenasta.

U velikoj zdjeli pjenjačom izmutite jaja, a zatim im dodajte jogurt, mlijeko i ulje te sve dobro sjedinite.

U drugoj posudi pomiješajte obje vrste brašna s praškom za pecivo. Suhe sastojke postupno dodajte u smjesu s jajima, neprestano miješajući kako se ne bi stvorile grudice. Na kraju lagano špatulom umiješajte dobro ocijeđene tikvice i rukama izmrvljeni feta sir. Začinite paprom i svježim biljem po želji.

Budite oprezni s dodavanjem soli jer je feta sir već slan.

Smjesu izlijte u lim za pečenje koji ste prethodno namastili i pobrašnili ili obložili papirom za pečenje.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 Celzijevih stupnjeva otprilike 35 do 40 minuta, odnosno dok zlevanka ne dobije lijepu zlatnožutu boju. Najbolji test je onaj s čačkalicom - ako izađe suha iz sredine, vaša je zlevanka spremna.

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Varijacije na temu i savjeti za posluživanje

Ljepota ovog jela leži u njegovoj prilagodljivosti. Umjesto fete, možete koristiti svježi kravlji sir za blažu varijantu. U smjesu možete naribati i mrkvu za dodatnu slatkoću i boju ili dodati šaku blanširanog špinata. Začine također možete prilagoditi svom ukusu - malo češnjaka u prahu ili kurkume dat će joj zanimljivu notu. Za one koji vole eksperimentirati, predlažemo i preljev od kiselog vrhnja i jaja kojim možete preliti zlevanku desetak minuta prije kraja pečenja za još bogatiji okus. Poslužite je toplu ili hladnu, samu ili uz veliku zdjelu sezonske salate. Ipak, mnogi će se složiti da je najukusnija uz čašu hladnog jogurta ili kiselog vrhnja.

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