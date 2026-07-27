Budite se noću? Stručnjakinja otkriva pogrešku koju mnogi rade i nudi rješenje

Kvalitetan san nije luksuz, već temelj zdravlja. Loš san dugoročno se povezuje s povećanim rizikom od demencije i ubrzanim starenjem mozga. Usvajanjem ovih jednostavnih strategija ne samo da ćete poboljšati svoje noći, već i uložiti u svoje dugoročno kognitivno zdravlje

Mnogi odrasli teže preporučenih sedam do devet sati sna svake noći, no dosezanje tog cilja često je izazov. Prekinut san i poteškoće s ponovnim uspavljivanjem čest su problem, no prema stručnjakinji za spavanje dr. Lindsay Browning, jedna uobičajena reakcija na noćno buđenje mogla bi činiti više štete nego koristi. Srećom, postoji nekoliko tehnika koje mogu pomoći.

Fatalna pogreška koja samo pogoršava stvar

Kada se probudite usred noći, instinktivna reakcija mnogih je ostati ležati i uporno se truditi ponovno zaspati. Međutim, dr. Browning upozorava da je upravo to najveća pogreška koja stvara začarani krug frustracije i anksioznosti.

"Često kada se ljudi probude noću, pomisle: 'O ne, moram ostati ovdje jer moram spavati. Toliko je važno da spavam, a sutra me čeka važan dan pa se moram još jače potruditi zaspati'", objasnila je u razgovoru za podcast Dig It. "No, što duže ostajete u krevetu i pokušavate na silu zaspati, postajete sve ljući što ne spavate."

Taj osjećaj frustracije povećava razinu stresa, što dodatno otežava opuštanje potrebno za povratak u san. Tijelo počinje povezivati krevet s osjećajem budnosti i tjeskobe, umjesto s odmorom, što dugoročno može pogoršati probleme s nesanicom.

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Kako 'resetirati' mozak i ponovno utonuti u san

Umjesto da se borite sa snom ležeći u mraku, dr. Browning predlaže potpuno drugačiji pristup. Ključ je prekinuti ciklus frustracije i "resetirati" mozak. Ako ne možete ponovno zaspati unutar petnaestak do dvadeset minuta, savjetuje da ustanete iz kreveta i posvetite se nekoj mirnoj aktivnosti.

"Učinite nešto što će vam zaokupiti um, poput čitanja knjige, slaganja slagalice, slikanja ili ispijanja šalice čaja bez kofeina", predlaže ona. Cilj nije da se potpuno razbudite, već da skrenete misli s činjenice da ne možete spavati.

Nakon što provedete kraće vrijeme baveći se opuštajućom aktivnošću, osjetit ćete da se pospanost vraća. "I onda, kada se vratite u krevet, vaš mozak dobiva signal: 'U redu, sada mogu ponovno zaspati'", objašnjava ona.

Tehnike opuštanja koje možete isprobati i u krevetu

Prije nego što uopće odlučite ustati, možete isprobati i neke tehnike opuštanja. Jedna od najjednostavnijih je polagano, duboko disanje koje umiruje živčani sustav. Druga učinkovita metoda koju otkrila je stručnjakinja za spavanje naziva se "kognitivno miješanje".

"Ova vježba uključuje odabir jednog slova abecede, a zatim nabrajanje što je više moguće riječi koje počinju tim slovom", pojašnjava dr. Browning. Ponavljajte vježbu s različitim slovima dok se ne umorite.

"Te riječi nisu povezane s nekom brigom. To niste vi koji razmišljate o stresnim situacijama, to su samo nasumične riječi", dodaje. Ova tehnika djeluje tako što preusmjerava fokus s anksioznih misli na neutralan i pomalo dosadan zadatak, što pomaže umu da se smiri i pripremi za sljedeći ciklus spavanja.

Uklonite najvećeg neprijatelja s noćnog ormarića

Još jedna česta navika koju stručnjakinja savjetuje izbjegavati jest provjeravanje vremena kada se probudite tijekom noći. Gledanje na sat, kaže ona, samo "aktivira" mozak i čini vas tjeskobnijima.

"Ono što bih rekla jest, molim vas, nemojte... nitko ne bi trebao imati sat koji može vidjeti iz kreveta", izričita je. "Ako ste dovoljno budni da shvatite da ste budni, ne morate znati koliko je sati."

Saznanje o vremenu neizbježno vodi do mentalnih kalkulacija - koliko ste dugo spavali, koliko vam je još vremena ostalo do jutra - što samo povećava frustraciju i pritisak. Uklanjanje sata iz vidokruga jednostavan je, ali moćan korak koji vam može pomoći da se lakše i brže vratite u san.

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