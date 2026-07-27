Vodič kroz najljepše plaže Istre i Kvarnera koje ovo ljeto morate posjetiti

Sjeverni Jadran nudi mozaik doživljaja koji zadovoljava i najzahtjevnije putnike. Od osamljenih uvala Istre koje čuvaju tajne prošlosti do spektakularnih kvarnerskih plaža u podnožju strmih litica, svaka plaža priča svoju priču

Dugo, toplo ljeto poziva na bijeg na obalu, a sjeverni Jadran, sa svojom jedinstvenom kombinacijom pitome Istre i dramatičnog Kvarnera, nudi kulisu za nezaboravne uspomene. Stotine kilometara razvedene obale kriju sve, od prostranih pješčanih uvala savršenih za obiteljsku igru do skrovitih šljunčanih dragulja dostupnih samo najupornijima. Mnoge od ovih plaža s ponosom nose Plavu zastavu, međunarodni simbol vrhunske čistoće mora i kvalitete, jamčeći posjetiteljima ne samo ljepotu, već i sigurnost. Bilo da tražite cjelodnevnu zabavu ili miran kutak za opuštanje, donosimo popis 10 najljepših plaža Istre i Kvarnera koje se pamte.

Istra: Poluotok sunca, tirkiza i skrivenih uvala

Istra, poznata po gastronomiji i zelenim brežuljcima, duž svoje obale od gotovo 540 kilometara nudi neke od najljepših plaža u Hrvatskoj. Ovdje se isprepliću uređene plaže s bogatom ponudom i divlje, netaknute oaze.

Rt Kamenjak

Jedan od takvih dragulja je zaštićeni Park prirode Rt Kamenjak na samom jugu poluotoka. Njegova surova ljepota, stjenovite uvale i skrivene šljunčane plaže privlače avanturiste i ljubitelje prirode. Kamenjak je idealno mjesto za one koji žele pobjeći od gužve, istraživati biciklističkim stazama ili otkriti bogat podvodni svijet.

Plaža Havaji, Pula

Nedaleko od Pule, na poluotoku Verudela, smjestila se plaža Havaji, poznata i kao Havajka. Ova šarmantna uvala, s bijelim oblutcima i kristalno plavim morem, uokvirena je slikovitim stijenama koje dočaravaju prizor s razglednice. Popularna je među svim generacijama, a zbog čistog mora omiljeno je mjesto za ronjenje.

Plaža Ambrela, Pula

Smještena na poluotoku Verudela u Puli, plaža Ambrela jedna je od najpopularnijih gradskih plaža, idealna za obitelji s djecom. Prepoznatljiva je po sitnom šljunku i blagom ulazu u more, a gusta borova šuma pruža prirodni hlad tijekom vrućih ljetnih dana. Opremljena je tuševima i kabinama za presvlačenje te nudi najam ležaljki i suncobrana, a nositeljica je i Plave zastave.

Uvala Lone, Rovinj

Za one koji traže spoj prirode i blizine urbanog šarma, uvala Lone u Rovinju savršen je odabir. Smještena unutar zaštićene park-šume Zlatni rt, ova predivna šljunčana plaža nudi mir u hladu mirisnih borova. More je ovdje iznimno mirno i čisto, idealno za plivanje, dok se pogled pruža na rovinjsku starogradsku jezgru.

Plaža Girandella, Rabac

Na jugoistoku Istre, u ljetovalištu Rabac, nižu se bijele šljunčane uvale plaže Girandella. Njezina rajska tirkizna voda, koja praktički tjera na pomisao na Karibe, i uređeni šljunčani dijelovi jamče idealan doživljaj odmora za sve generacije.

Kvarner: Gdje se otoci i planine stapaju s morem

Kao kolijevka hrvatskog turizma, Kvarner oduvijek privlači svojom jedinstvenom kombinacijom primorja, otoka i gorja. Osim brojnih Plavih zastava, posebnost njegovim plažama daje i poznati "Kvarner efekt", jedinstvena aromaterapija koju stvara kombinacija vjetra, mora i mediteranskog bilja.

Plaža Klančac, Brseč

Dvadesetak kilometara od Opatije, u podnožju srednjovjekovnog Brseča, skriva se plaža Klančac. Ovaj šljunčani biser, zaklonjen visokim stijenama, mnogi smatraju jednom od najljepših prirodnih plaža na Kvarneru. Do nje se dolazi spuštanjem uskom stazom, a trud se višestruko isplati pogledom na bijele oblutke koji uranjaju u nestvarno zelenkasto more.

Plaža Sveti Ivan, Lubenice (Cres)

Na najvećem hrvatskom otoku, Cresu, podno drevnih Lubenica, nalazi se plaža Sveti Ivan. Skrivena od pogleda, ova plaža od biserno bijelog šljunka redovito se nalazi na popisima najljepših svjetskih plaža. Do nje se može doći samo strmom stazom, što zahtijeva četrdesetak minuta spuštanja, ili brodom, a jamči robinzonski doživljaj.

Plaža Oprna, Stara Baška (Krk)

Sličnu reputaciju ima i plaža Oprna na otoku Krku, kod Stare Baške. Ova prirodna šljunčana i pješčana plaža očarava ljepotom, ali i zahtjevnim pristupom niz liticu, zbog čega većina posjetitelja dolazi brodom. Kristalno čisto more i netaknuta priroda čine je savršenim mjestom za bijeg od gužve.

Vela plaža, Baška (Krk)

Za one željne sadržaja i živahne atmosfere, tu je Vela plaža u Baški, također na Krku. Duga gotovo dva kilometra, ova šljunčana ljepotica s pješčanim dijelovima idealna je za obitelji. Okružena je restoranima, kafićima i nudi pregršt vodenih sportova, a njezin zaštitni znak je pogled na moćni Velebit.

Rajska plaža, Lopar (Rab)

Na otoku Rabu, u mjestu Lopar, nalazi se Rajska plaža, jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu. Dugačka gotovo dva kilometra, s iznimno plitkim i toplim morem, savršen je izbor za obitelji s malom djecom. Bogata ponuda sportskih sadržaja, restorana i barova jamči cjelodnevnu zabavu.

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