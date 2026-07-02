Haljine sa sniženja koje se isplati upecati: Nisu više od 25 eura i savršene su za cijelo ljeto

Sniženja su idealna prilika za uloviti haljine koje spajaju trend i praktičnost. Uz cijene do 25 eura, ovo su komadi u kojima ćemo provesti cijelo ljeto - lagano, ženstveno i bez modnih kompromisa

Ljetna sniženja donijela su niz haljina koje izgledaju chic, udobno su nosive i savršene za sve prilike - od jutra na plaži do večernjih izlazaka. Lagani materijali, romantični krojevi i trendi detalji čine ih komadima u kojima ćemo provesti cijelo ljeto.

U aktualnoj ponudi high-street brendova poput Zare, H&M-a, Manga, Reserved i Mohita mogu se pronaći modeli koji izgledaju puno skuplje nego što jesu - i to za manje od 25 eura.

Od lepršavih midi haljina i lanenih klasika do satenskih slip modela i romantičnih krojeva s volanima, izbor je raznolik i prilagođen svim stilovima. Neutralne nijanse, cvjetni uzorci i lagani materijali dominiraju sezonom, a upravo su to haljine koje lako kombiniramo uz sandale, natikače ili jednostavne tenisice.

Ono što ih povezuje je nosivost: to su modeli koje možemo nositi na godišnjem odmoru, u gradu ili na večernjoj šetnji uz more, bez puno razmišljanja. Evo koje komade se svkako isplati uloviti, samo treba požuriti:

Mango, pamučna haljina s bočnim naborima - 22,99 €

Mango, duga haljina s nabranim detaljima - 22,99 €

Mango, kratka haljina s rupicama - 22,99 €

Zara, kratka haljina korzet stila - 19,99 €

Zara, mini satinirana haljina s cvjetnim uzorkom - 19,99 €

Zara, haljina s cvjetnim uzorkom i tankim naramenicama - 19,99 €

Zara, asimetrična haljina na naramenice - 12,99 €

Zara, mini haljina teksture volumena - 19,99 €

Zara, haljina od popelina - 12,99 €

Zara, drapirana midi haljina - 9,99 €

Zara, haljina s američkim izrezom i teksturom - 17,99 €

H&M, off-the-shoulder mini haljina - 7,99 €

H&M, bandeau haljina - 21,99 €

H&M, haljina s lađa ovratnikom - 14,99 €

H&M, haljina s vezanjem - 4,99 €

H&M, haljina na naramenice - 10,99 €

Mohito, midi haljina-košulja - 19,99 €

Mohito, midi haljina - 17,99 €

Mohito, midi haljina s puf rukavima - 19,99 €

Reserved, midi haljina s visokim udjelom modalnih vlakana - 19,99 €