Haljine sa sniženja koje se isplati upecati: Nisu više od 25 eura i savršene su za cijelo ljeto
Ljetna sniženja donijela su niz haljina koje izgledaju chic, udobno su nosive i savršene za sve prilike - od jutra na plaži do večernjih izlazaka. Lagani materijali, romantični krojevi i trendi detalji čine ih komadima u kojima ćemo provesti cijelo ljeto.
U aktualnoj ponudi high-street brendova poput Zare, H&M-a, Manga, Reserved i Mohita mogu se pronaći modeli koji izgledaju puno skuplje nego što jesu - i to za manje od 25 eura.
Od lepršavih midi haljina i lanenih klasika do satenskih slip modela i romantičnih krojeva s volanima, izbor je raznolik i prilagođen svim stilovima. Neutralne nijanse, cvjetni uzorci i lagani materijali dominiraju sezonom, a upravo su to haljine koje lako kombiniramo uz sandale, natikače ili jednostavne tenisice.
Ono što ih povezuje je nosivost: to su modeli koje možemo nositi na godišnjem odmoru, u gradu ili na večernjoj šetnji uz more, bez puno razmišljanja. Evo koje komade se svkako isplati uloviti, samo treba požuriti: