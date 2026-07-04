Najbolji outfiti sa špice: Zagrepčanke znaju kako izgledati zanosno i na plus 30

Ljeto u gradu uvijek donosi jednu od najljepših modnih priča, a zagrebačka špica ponovno je pokazala zašto je omiljena pozornica za inspirativne street style kombinacije. Unatoč visokim temperaturama koje su se ovih dana penjale iznad 30 stupnjeva, modne zaljubljenice nisu odustale od dobrog stila - upravo suprotno.

Lagani prirodni materijali, prozračne haljine, laneni kompleti i ženstvene suknje dominirali su gradskim ulicama, dok su modne dodatke činili pletene torbe, efektne sunčane naočale i udobne sandale koje savršeno spajaju praktičnost i eleganciju.

Naravno, bijela boja ponovno je potvrdila status ljetnog klasika. Od romantičnih haljina do minimalističkih kompleta, svijetli tonovi pokazali su se idealnim izborom za vruće dane. Ništa manje upečatljivi nisu bili ni razigrani šareni uzorci - cvjetni motivi, pruge i živopisni printovi unijeli su vedrinu i dozu mediteranskog šarma u gradske kombinacije.

Ipak, posebno su nas iznenadili elegantni crni outfiti. Iako crna nije prvi izbor kada temperature prijeđu 30 stupnjeva, nekoliko Zagrepčanki pokazalo je da uz lagane krojeve, prozračne tkanine i pažljivo odabrane modne detalje može izgledati jednako svježe, sofisticirano i ljetno.

U galeriji fotografija koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec pogledajte kombinacije koje su nam privukle pažnju i pronađite inspiraciju za vlastiti ljetni stil - bilo da ste ljubiteljica bezvremenskog minimalizma, upečatljivih uzoraka ili klasične elegancije.