Zaboravite traperice: Sarah Jessica Parker i Katie Holmes nose hlače koje svi žele

Njihovi odabiri dokazuju da je moguće izgledati dotjerano čak i na najvećim vrućinama, a istovremeno se osjećati ugodno

Dok temperature rastu, mnogi od nas posežu za provjerenim klasicima poput traperica, no holivudske zvijezde ove sezone nude elegantniju i udobniju alternativu. Sarah Jessica Parker i Katie Holmes, dvije ikone stila s potpuno različitim modnim potpisima, pokazuju kako krojene hlače mogu biti savršen temelj ljetne garderobe, spajajući profinjenost s ležernošću. Njihovi odabiri dokazuju da je moguće izgledati dotjerano čak i na najvećim vrućinama, a istovremeno se osjećati ugodno.

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Zaigrana elegancija Sarah Jessice Parker

Zaigrani i neustrašivi stil Sarah Jessice Parker izvor je vječne inspiracije. Glumica posjeduje jedinstvenu sposobnost da i najotkačenije komade pretvori u skladne i elegantne kombinacije. To je potvrdila i nedavnim pojavljivanjem u potpuno bijelom kompletu, gdje je predimenzionirani sako spojila s krojenim hlačama dužine do gležnja.

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Njezin odabir pokazuje kako se odvažni krojevi mogu ukrotiti monokromatskom paletom, stvarajući izgled koji je istovremeno moderan i bezvremenski. Parker, koja je godinama bila sinonim za eksperimentiranje s traperom, ovim potezom signalizira zaokret prema sofisticiranijim siluetama, potvrđujući da su udobnost i elegancija prioriteti suvremene mode.

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Nenametljivi šik Katie Holmes

S druge strane, Katie Holmes već je dugo prepoznata kao predvodnica trenda zamjene traperica elegantnim hlačama. Njezin stil odiše nenametljivom profinjenošću, a to je pokazala i na večeri umjetnika festivala Tribeca. Pojavila se u elegantnim ljetnim hlačama i poluprozirnoj bluzi, a cijelu je kombinaciju povezala jednostavnim smeđim remenom. Upravo taj spoj radne odjeće s namjerno opuštenim modnim detaljima čini njezin stil tako privlačnim i primjenjivim u svakodnevnom životu.

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Holmes dosljedno pokazuje svestranost ovog trenda, birajući različite modele, od crnih hlača širokog kroja do onih s bačvastim nogavicama, dokazujući da su elegantne hlače postale novi temelj moderne garderobe.

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Savršeni modeli za svaku priliku

Inspirirani holivudskim zvijezdama, mnogi traže idealne ljetne kombinacije koje uključuju lagane i prozračne hlače. Modni stručnjaci ističu da je ova promjena zapravo vrlo jednostavna, jer se krojene hlače mogu kombinirati s istim gornjim dijelovima i obućom kao i traperice, no cjelokupnom izgledu daju uglađeniji i moderniji dojam.

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Svila za dašak luksuza

Ako ste spremni uložiti malo više, nećete pogriješiti sa stopostotnim svilenim hlačama. Glatke na dodir i s prekrasnim padom, ove hlače pružaju osjećaj luksuza i iznimne udobnosti. Obično imaju ravan prednji dio s gumbom, elastičan struk straga i diskretne džepove. Obožavateljice ih nazivaju "savršenim hlačama za vruće dane" jer svila dopušta koži da diše, pružajući osjećaj hlađenja.

Zara, hlače - 35,95 €

Lan za klasičan i udoban izgled

Modeli od lana, slični onima kakve nosi Sarah Jessica Parker, često imaju tradicionalne nabore u struku koji se nastavljaju u široke, ali ne preširoke nogavice. Zbog toga su odličan odabir za nošenje i na visoke potpetice i na tenisice. Pametan dizajn često uključuje krojen prednji dio s ravnim kopčanjem te udobnu elastičnu traku na stražnjem dijelu struka, što ih čini "klasičnima i udobnima u isto vrijeme". Dostupni u nizu boja, od klasične crne do neutralnih ljetnih tonova, lanene hlače su komad koji ćete nositi cijele sezone.

Zara, lanene hlače - 39,95 €

Rastezljivi materijali za putovanja

Za one koji su stalno u pokretu, ultra-rastezljive hlače od materijala otpornih na gužvanje idealan su odabir. Nude rastezljivost u četiri smjera, što ih čini obaveznim komadom za putovanja. Mnogi ih opisuju kao svoje "omiljene hlače za svaku priliku" jer se lako mogu transformirati iz dnevne u večernju kombinaciju. Jedna je korisnica izjavila kako je osjećaj u njima "kao u trenirci", ali istovremeno izgledaju "uglađeno poput elegantnih hlača".