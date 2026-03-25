Sarah Jessica Parker slavi rođendan: Žena koja je zauvijek spojila glumu i modu

Glumica, producentica i neprikosnovena modna ikona, Sarah Jessica Parker, danas slavi svoj 61. rođendan. Iako je njezina karijera duga više od pet desetljeća, za milijune gledatelja diljem svijeta ona će zauvijek ostati Carrie Bradshaw, kolumnistica iz New Yorka koja je promijenila način na koji doživljavamo modu, prijateljstvo i život slobodnih žena na malim ekranima.

Uloga koja je promijenila televiziju

Kada je serija "Seks i grad" debitirala 1998. godine, donijela je revoluciju. Četiri prijateljice koje otvoreno govore o svojim ljubavnim životima, ambicijama i strahovima bile su nešto posve novo. U središtu svega bila je Carrie, naratorica i srce priče, a Parker ju je utjelovila s toliko šarma i ranjivosti da je postala globalni fenomen. Zanimljivo je da je glumica u početku oklijevala prihvatiti ulogu, bojeći se dugoročne obveze prema televizijskom projektu. Ipak, uloga joj je donijela svjetsku slavu, četiri Zlatna globusa i dvije nagrade Emmy. Priča o Carrie i njezinim prijateljicama nastavila se kroz dva filma i novu seriju "I tek tako...", dokazujući svoju trajnu relevantnost.

Više od lika: Ikona stila

Neraskidivo vezan uz ulogu Carrie Bradshaw je njezin modni izričaj. Odvažne kombinacije, cipele Manolo Blahnik, Fendi Baguette torbice i prepoznatljiva suknja od tila iz uvodne špice, koju je kostimografkinja Patricia Field navodno pronašla za samo pet dolara, postale su dio modne povijesti. Parker je modu pretvorila u peti glavni lik serije. Njezin utjecaj prelio se i u stvarni život. Sarah Jessica Parker postala je jedna od najvećih modnih ikona našeg doba, netko čiji se dolasci na crveni tepih iščekuju s nestrpljenjem. Često se njezini odabiri poigravaju s estetikom slavnog lika, no uvijek s osobnim pečatom. Svoju strast prema modi pretočila je i u uspješan posao, pokrenuvši 2014. vlastitu liniju obuće SJP by Sarah Jessica Parker.

Karijera izvan Manhattana

Iako je "Seks i grad" definirao njezinu karijeru, Parker je puno više od jedne uloge. Svoj put započela je kao djevojčica na Broadwayu, glumeći u slavnom mjuziklu "Annie". Prije globalne slave ostvarila je zapažene uloge u filmovima kao što su "Footloose" i kultni klasik "Hocus Pocus". Nakon ere "Seksa i grada", uspješno se okušala u produkciji kroz vlastitu tvrtku, stojeći iza hvaljene serije "Razvod" u kojoj je tumačila i glavnu ulogu. U braku s glumcem Matthewom Broderickom od 1997. godine, majka je troje djece i strastvena zagovornica književnosti, što dokazuje i njezin vlastiti izdavački projekt SJP Lit. Njezina ostavština je dvostruka: kao glumice koja je oživjela jedan od najvažnijih ženskih likova u povijesti televizije i kao vizionarke koja je dokazala da stil nije samo odjeća, već snažan alat za izražavanje osobnosti.