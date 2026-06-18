Zagrepčanke već znaju: Ovo su najpoželjnije štikle i sandale sezone

Sunčano vrijeme i visoke temperature posljednjih su nas tjedana potaknuli da uskočimo u omiljenu ljetnu obuću, a istovremeno su u prvi plan stavili i pažljivo uređene pedikure. Upravo detalji poput otvorenih sandala, laganih štikli i njegovane stopala postaju ključni dio svakog ljetnog outfita.

Zagrebačka špica, kao i uvijek, potvrđuje svoj status glavnog mjesta za modnu inspiraciju u gradu, a u fokusu su štikle i sandale koje jasno definiraju ovu ljetnu sezonu. Od elegantnih salonki do trendi kitten peta, street style scena pokazuje kako se udobnost i estetika savršeno spajaju u svakodnevnim kombinacijama.

Među najistaknutijim modelima su otvorene salonke na petu, koje kombiniraju klasičnu eleganciju i lagani ljetni dojam. Uz njih, sve su popularnije i espadrille, idealne za dnevne kombinacije i opuštenije gradske šetnje. Klasične salonke na špic i dalje ostaju bezvremenski izbor koji svakoj kombinaciji daje sofisticiranost i izdužuje siluetu, dok sandale na kitten petu osvajaju one koje traže savršen balans između elegancije i udobnosti. Što se boja tiče, dominiraju nude nijanse koje se lako uklapaju u svaki outfit, no posljednjih tjedana sve više modnih kombinacija obogaćuju i bordo tonovi te nježna lila, koji unose svježinu i dozu odvažnosti u ljetni stil. Fotografije ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf, koji je zabilježio najzanimljivije modne trenutke i modele obuće koji će dominirati gradskim ulicama sve do prvih dana jeseni.