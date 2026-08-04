Leopard print je klasik i u svijetu donjeg rublja: Izdvojili smo najljepše modele

Leopard print već desetljećima slovi za jedan od najprepoznatljivijih modnih uzoraka, a jednako je poželjan i kada je riječ o donjem rublju. Zavodljiv, odvažan i uvijek efektan, idealan je izbor za sve koji svojoj kolekciji žele dodati dašak glamura

Leopard print jedan je od onih uzoraka koji nikada u potpunosti ne izlazi iz mode. Svake sezone vraća se u novom ruhu, a svoje mjesto pronašao je i u kolekcijama donjeg rublja. Ako svojoj ladici s donjim rubljem želite dodati nešto odvažnije i zavodljivije, modeli s leopard uzorkom odličan su izbor koji spaja ženstvenost, samopouzdanje i dozu glamura.

Iako se često povezuje s odvažnim modnim izričajem, leopard print donje rublje može izgledati vrlo elegantno. Bilo da birate klasične grudnjake i gaćice, čipkaste komplete, bralette modele ili satenske varijante, ovaj bezvremenski uzorak svakom komadu daje poseban karakter. Istovremeno je upečatljiv i sofisticiran, zbog čega ga mnoge žene rado biraju kada žele unijeti malo promjene u svoju kolekciju.

Tezenis

Osim što izgleda efektno, leopard print lako se uklapa u različite stilove. Možete se odlučiti za suptilnije modele u neutralnim tonovima ili pak za one s čipkastim detaljima i modernim krojevima koji dodatno naglašavaju zavodljiv izgled. Takvi komadi nisu rezervirani samo za posebne prilike – često su upravo oni koji će vam podići raspoloženje i dati dodatnu dozu samopouzdanja tijekom svakodnevnog nošenja.

High street i lingerie brendovi i ove su sezone predstavili niz atraktivnih modela s leopard uzorkom, od minimalističkih kompleta do upečatljivih čipkastih verzija. U nastavku donosimo neke od naših favorita iz aktualnih kolekcija.

H&M - 15,99 €

Tezenis - 13 €

Tezenis - 3 €

Tezenis - 3,50 €

Tezenis - 18,99 €

Tezenis - 9,50 €

Tezenis - 11,50 €

Women'secret, grudnjak - 12,99 € i gaćice - 6,99 €

Hugo Unique (Zalando) - 35,75 €

Ann Summers (Zalando) - 22,45 €

Copenhagen Studios (Zalando) - 19,90 €

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