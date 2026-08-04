Leopard print je klasik i u svijetu donjeg rublja: Izdvojili smo najljepše modele
Leopard print jedan je od onih uzoraka koji nikada u potpunosti ne izlazi iz mode. Svake sezone vraća se u novom ruhu, a svoje mjesto pronašao je i u kolekcijama donjeg rublja. Ako svojoj ladici s donjim rubljem želite dodati nešto odvažnije i zavodljivije, modeli s leopard uzorkom odličan su izbor koji spaja ženstvenost, samopouzdanje i dozu glamura.
Iako se često povezuje s odvažnim modnim izričajem, leopard print donje rublje može izgledati vrlo elegantno. Bilo da birate klasične grudnjake i gaćice, čipkaste komplete, bralette modele ili satenske varijante, ovaj bezvremenski uzorak svakom komadu daje poseban karakter. Istovremeno je upečatljiv i sofisticiran, zbog čega ga mnoge žene rado biraju kada žele unijeti malo promjene u svoju kolekciju.
Osim što izgleda efektno, leopard print lako se uklapa u različite stilove. Možete se odlučiti za suptilnije modele u neutralnim tonovima ili pak za one s čipkastim detaljima i modernim krojevima koji dodatno naglašavaju zavodljiv izgled. Takvi komadi nisu rezervirani samo za posebne prilike – često su upravo oni koji će vam podići raspoloženje i dati dodatnu dozu samopouzdanja tijekom svakodnevnog nošenja.
High street i lingerie brendovi i ove su sezone predstavili niz atraktivnih modela s leopard uzorkom, od minimalističkih kompleta do upečatljivih čipkastih verzija. U nastavku donosimo neke od naših favorita iz aktualnih kolekcija.
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