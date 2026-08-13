Prugaste hlače ovog su ljeta veliki trend, a nosit ćemo ih i u prvim jesenskim danima

Prugaste hlače ovog su ljeta jedan od najzanimljivijih trendova, a osim što su odličan izbor za ležerne ljetne kombinacije, lako se uklapaju i u jesensku garderobu te svakom outfitu daju dozu razigranosti

Prugaste hlače jedan su od onih modnih komada koji svake tople sezone pronađu put do naših ormara. Ovog ljeta posebno su popularne, a osim što su odličan izbor za ležerne ljetne kombinacije, pokazat će se kao vrlo zahvalan komad i u prijelaznom razdoblju. Upravo zato vrijedi ih zadržati u garderobi i kada temperature počnu padati.

Prugasti uzorak klasičan je, ali istovremeno dovoljno efektan da svakoj kombinaciji podari dozu razigranosti. Hlače na pruge mogu biti pravi statement komad, osobito kada biramo modele upečatljivih boja ili širokih krojeva. Dolaze u različitim varijantama – od ležernih modela koji podsjećaju na ljetne, prozračne hlače do elegantnijih krojeva koje lako možemo uklopiti i u poslovne kombinacije.

Tijekom ljeta odlično izgledaju uz jednostavne topove, bijele majice, lanene košulje i lagane sandale. No njihova prava svestranost dolazi do izražaja upravo krajem ljeta. Kada stignu prvi svježiji dani, prugaste hlače možemo kombinirati s mokasinkama, balerinkama ili zatvorenim cipelama te dodati laganu jaknu, blejzer ili kožnu jaknu. Tako će poznati ljetni komad bez problema dobiti novu, jesensku interpretaciju.

Posebno su zanimljivi modeli u neutralnim tonovima poput bež, smeđe, sive i crne, koji će se lako uklopiti u jesensku garderobu, no tu su i razigranije varijante u plavoj, crvenoj ili zelenoj. Ovisno o modelu i načinu stiliziranja, prugaste hlače mogu izgledati potpuno ležerno, ali i vrlo chic i dotjerano.

Upravo zbog toga odličan su izbor za prijelazno razdoblje – dovoljno su lagane za posljednje ljetne dane, a uz nekoliko pravih dodataka lako ih možemo prilagoditi i prvim jesenskim kombinacijama. U high street ponudi mogu se pronaći brojni trendi modeli, a u nastavku donosimo naše favorite.

H&M - 39,99 €

H&M - 19,99 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 100 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 15,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

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