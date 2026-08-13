Koji tip inteligencije imate? Riješite ovaj kratki test i saznajte što je vaš 'forte'

Način na koji razmišljamo mijenja se ovisno o situaciji, iskustvu i području kojim se bavimo

Kada čujemo riječ inteligencija, najčešće pomislimo na matematiku, logiku i sposobnost brzog rješavanja problema. No jeste li znali da inteligencija nije nužno samo jedna sposobnost? Netko može biti izvanredan u razumijevanju ljudi, drugi lako pamti melodije, treći će bez problema složiti namještaj bez uputa, dok četvrta osoba može satima smišljati originalne ideje.

Zato klasičan IQ test ne govori baš sve o tome kako funkcionira naš mozak.

Za ovaj zabavni kviz ne trebate papir, kalkulator ni posebno znanje. Za svako pitanje odaberite odgovor koji vam je najbliži, a zatim pogledajte koji se tip inteligencije najčešće pojavljuje u vašim odgovorima.

1. Kada imate problem, prvo...

A) analiziram sve mogućnosti

B) razgovaram s nekim

C) pokušavam pronaći kreativno rješenje

D) oslanjam se na osjećaj

2. Kada učite nešto novo, najlakše pamtite...

A) brojeve i pravila

B) slike i raspored

C) priču ili razgovor

D) ono što ste sami isprobale

3. U društvu ste najčešće osoba koja...

A) primijeti kada nešto nema logike

B) zna što drugi osjećaju

C) smišlja teme za razgovor

D) organizira cijelu ekipu

4. Kada dobijete upute za novi uređaj...

A) prvo ih pročitam

B) gledam slike

C) pitam nekoga da mi objasni

D) jednostavno pokušam sama

5. Koji vam je zadatak najzanimljiviji?

A) sudoku

B) slagalica

C) križaljka

D) osmisliti nešto potpuno novo

6. Kada se ne slažete s nekim...

A) tražite argumente

B) pokušavate razumjeti njegovu perspektivu

C) objašnjavate svoje mišljenje riječima

D) pokušavate pronaći kompromis

7. Kada planirate putovanje...

A) radim detaljan plan i raspored

B) gledam slike i preporuke

C) pitam prijatelje za iskustva

D) idem spontano bez plana

8. Kada slušate glazbu, najviše primjećujete...

A) strukturu i ritam

B) atmosferu i emociju

C) tekst i poruku

D) kako me glazba „pokreće”

9. Kada nešto pokvarite ili ne radi...

A) pokušavam logički pronaći uzrok

B) tražim vizualno što nije u redu

C) pitam nekoga za pomoć

D) rastavljam i pokušavam sama popraviti

10. Kada imate slobodnog vremena, najradije...

A) rješavam mozgalice ili čitam

B) gledam filmove ili fotografije

C) družim se i razgovaram

D) stvaram nešto (crtanje, DIY, kuhanje)

Rezultati

Najviše A – analitička inteligencija

Volite obrasce, pravila i logiku. Kada nešto ne razumijete, želite znati zašto funkcionira upravo tako.

Najviše B – prostorna i vizualna inteligencija

Lako pamtite slike, raspored i detalje. Vjerojatno ste osoba koja se bolje snalazi uz kartu nego uz popis ulica.

Najviše C – jezična inteligencija

Riječi su vaše oružje. Lako vam ide pisanje, pričanje, objašnjavanje i pronalaženje pravog izraza za ono što želite reći.

Najviše D – kreativna i praktična inteligencija

Ne volite previše uputa. Najbolje učite kroz iskustvo i često dolazite do rješenja kojih se drugi nisu sjetili.

Ako imate kombinaciju odgovora, to je zapravo dobra vijest. Većina ljudi nema samo jedan 'tip' inteligencije. I zato nemojte previše ozbiljno shvatiti rezultat. Prava zanimljivost ovog testa nije u tome da vam dodijeli broj, nego da vas natjera da razmislite o tome kako vaš mozak najradije dolazi do rješenja.

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