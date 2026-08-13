Spektakl na nebu iznad Hrvatske: Pogledajte najljepše fotografije pomrčine Sunca

Hrvatska je jučer imala priliku svjedočiti posebnom astronomskom događaju – pomrčini Sunca koja je privukla pažnju brojnih zaljubljenika u svemir i prirodne fenomene. Iako se iz naših krajeva nije mogla vidjeti potpuna pomrčina, građani su mogli promatrati djelomično prekrivanje Sunčeva diska i uživati u jedinstvenom prizoru. Pomrčina Sunca nastala je u trenutku kada je Mjesec prošao između Zemlje i Sunca te nakratko zaklonio dio Sunčeve svjetlosti. Ovakvi događaji uvijek izazivaju posebno zanimanje jer podsjećaju koliko su fascinantni prirodni procesi koji se odvijaju iznad naših glava.

Brojni promatrači diljem Hrvatske iskoristili su ovu priliku za fotografiranje i uživanje u rijetkom prizoru, a društvene mreže preplavile su fotografije neobičnog nebeskog spektakla.

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