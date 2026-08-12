Od ureda do večernjeg izlaska: Evo kako sve možete nositi bermude ovog ljeta (i jeseni)

Ove sezone bermude su posebno popularne, a zahvaljujući raznolikim krojevima, materijalima i bojama lako se uklapaju u svaki stil i priliku. Donosimo ideje kako ih nositi – od poslovnih kombinacija do ležernih ljetnih outfita – te izdvajamo nekoliko odličnih modela iz aktualne high street ponude

Bermude su jedan od onih modnih komada koji uspješno odolijevaju prolaznim trendovima. Iz ljeta u ljeto vraćaju se u novim interpretacijama, a ove sezone doživjele su pravi modni procvat. Zahvaljujući raznolikim krojevima, materijalima i bojama, danas ih možete nositi u gotovo svakoj prilici – od poslovnih sastanaka do vikend šetnji gradom ili večernjih druženja.

Klasične bermude od lana i pamuka idealan su izbor za vruće dane jer pružaju udobnost, a pritom izgledaju vrlo dotjerano. Tu su i elegantni modeli s naglašenim krojem i visokim strukom koji lako mogu zamijeniti hlače u poslovnim kombinacijama, dok su traper bermude i opušteni oversized modeli savršeni za ležerniji stil. Popularni su i modeli od satena, viskoze ili finijih tkanina koji cijelom outfitu daju profinjeniji izgled.

Upravo je njihova svestranost razlog zbog kojeg su bermude postale nezaobilazan dio ljetne garderobe. Jednako dobro funkcioniraju uz minimalističke komade, romantične bluze ili trendi modne dodatke, a lako se prilagođavaju različitim stilovima – od klasičnog i poslovnog do opuštenog, skandinavskog ili chic francuskog izgleda.

Za poslovne prilike kombinirajte bermude visokog struka s lanenom košuljom ili strukturiranim prslukom te mokasinama ili salonkama s nižom petom. Dodajte kožnu torbu jednostavnih linija i diskretan nakit za elegantan, ali nenametljiv dojam. Za svakodnevne gradske kombinacije odličan su izbor uz običan bijeli T-shirt ili pamučni top, sandale ravnog potplata ili moderne mrežaste balerinke te pletenu ili suede torbu. Ako želite malo više trendi izgled, preko ramena prebacite oversized blejzer koji će cijeloj kombinaciji dati dozu sofisticiranosti.

Bermude se lako mogu uklopiti i u večernje outfite. Odaberite model od satena ili finijeg materijala, kombinirajte ga s elegantnim topom, sandalama na petu i upečatljivim nakitom. Rezultat je jednostavna, ali vrlo efektna kombinacija koja izgleda moderno bez previše truda. Za dane provedene na odmoru ili uz more dovoljno ih je spojiti s lanenom košuljom, natikačama i slamnatom torbom. Takav outfit odiše bezbrižnim ljetnim stilom, a pritom ostaje dovoljno elegantan za ručak uz obalu ili večernju šetnju.

Bez obzira preferirate li minimalistički stil, bezvremensku eleganciju ili nešto opuštenije modne kombinacije, bermude su komad kojem uvijek vrijedi imati u garderobi. Praktične su, udobne i lako se kombiniraju, zbog čega s razlogom ostaju jedan od najvećih ljetnih klasika, a uz nekoliko pametnih stilskih trikova bez problema će se uklopiti i u prve jesenske kombinacije.

U nastavku donosimo i favorite iz aktualne high street ponude.

Mango - 49,99 €

Mango - 19,99 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 60 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!