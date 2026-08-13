Elegantni, kremasti i svježi: Parfemi sa smokvom idealni su za kraj ljeta

Ako ste u potrazi za parfemom koji će vas pratiti tijekom ostatka ljeta i u prvim svježijim danima, mirisi sa smokvom odličan su izbor. Svježi, kremasti i elegantni, lako se prilagođavaju svakoj prilici

S dolaskom kolovoza i kasnog ljeta polako počinjemo razmišljati i o komadima te mirisima koji će nas pratiti tijekom prijelaznog razdoblja. Ako tražite parfem koji nije previše svjež, ali ni pretežak, mirisi sa smokvom odličan su izbor. Elegantni su, nenametljivi i istovremeno podsjećaju na sunčane dane provedene uz more, ali i na prve ugodnije večeri koje najavljuju novu sezonu.

Smokva je jedna od onih parfemskih nota koja osvaja svojom posebnom ravnotežom. U isto vrijeme može biti zelena i kremasta, voćna i drvenasta, svježa, ali i topla. Upravo zato posljednjih godina ne prestaje osvajati ljubitelje parfema, a sve je više mirisnih kuća koje je stavljaju u prvi plan svojih kolekcija. Ne čudi stoga što stručnjaci za mirise predviđaju da će upravo smokva biti jedan od vodećih trendova u godinama koje dolaze, savršeno se uklapajući u estetiku "tihog luksuza" koja cijeni profinjenost i trajnu vrijednost.

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Ono što miris smokve čini posebnim jest činjenica da ne dočarava samo plod, već cijelo stablo. U njemu se isprepliću svježina zelenih listova, mliječna punoća zrele smokve i suptilne drvenaste note kore. Rezultat su parfemi koji djeluju prirodno, sofisticirano i lako se nose tijekom cijelog dana. Upravo zato savršeni su za kraj ljeta i prve tjedne jeseni, kada tražimo miris koji će biti ugodan, profinjen i dovoljno svestran za svaku priliku.

U nastavku izdvajamo neke od najljepših parfema u kojima smokva igra glavnu ulogu. Od svježih i zelenih kompozicija koje prizivaju mediteranske vrtove do toplijih, kremastih mirisa s drvenastim i mošusnim notama, svatko će lako pronaći verziju za sebe. Bilo da volite lagane dnevne parfeme ili elegantne mirise koji ostavljaju upečatljiv trag, smokva je nota s kojom teško možete pogriješiti tijekom posljednjih ljetnih tjedana i na samom početku jeseni.

Diptyque Philosykos

Smatran modernim klasikom i jednom od najvjernijih interpretacija mirisa smokvina stabla, Philosykos je nezaobilazan odabir za svakog ljubitelja ove note. Naziv na grčkom znači "prijatelj smokve", a parfem u potpunosti opravdava to ime. On ne nudi samo slatkoću ploda, već cjelovito iskustvo šetnje kroz grčki voćnjak. Otvara se oštrim, zelenim notama lišća, koje postupno omekšavaju i ustupaju mjesto mliječnoj slatkoći ploda i drvenastoj, gotovo zemljanoj bazi. Prirodan je, elegantan i bezvremenski. Cijena: oko 165 €

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Acqua di Parma Fico di Amalfi

Inspiriran slikovitom talijanskom obalom, Fico di Amalfi je vedra i vibrantna interpretacija smokve. Ovdje je sočan plod smokve uronjen u koktel mediteranskih citrusa, s dominantnim notama bergamota, limuna i grejpa. Cvjetno srce jasmina daje mu profinjenost, dok drvenasta baza cedra i benzoina osigurava postojanost. Savršen je za one koji još nisu spremni potpuno se oprostiti od ljeta, jer nudi osvježenje s toplim, voćnim podtonom. Cijena: oko 120 €

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D.S. & Durga Debaser

Za one koji traže moderniju i pomalo buntovnu verziju smokve, Debaser je pun pogodak. Inspiriran pjesmom benda Pixies, ovaj miris spaja zelenu svježinu s gotovo gurmanskom toplinom. Zrela, sočna smokva kombinirana je s kremastim kokosovim mlijekom, dok note perunike i tonke daju puderastu dubinu. Rezultat je jedinstven, pomalo oštar, ali istovremeno sofisticiran i nevjerojatno privlačan miris koji se pamti. Cijena: oko 260 €

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Tom Ford Figue Érotique

Kao što i sam naziv sugerira, Tom Ford nudi senzualnu i raskošnu stranu smokve. Ovaj voćno-jantarni miris odmiče se od tipičnih zelenih nota i fokusira se na bogatstvo zrelog ploda. Otvara se svježinom lista smokve i bergamota, ali se brzo razvija u toplo srce sočne smokve okupane muscovado šećerom i egzotičnim ylang-ylangom. Izuzetno je zavodljiv, topao i idealan za večernje prilike. Cijena: oko 219 €

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Phlur Father Figure

Jedan od najpopularnijih mirisa ovog brenda, Father Figure, predstavlja smokvu u čistom, svježem i pomalo intimnom izdanju. Sočnost zelene smokve ovdje je naglašena vodenastom notom lopoča i reskošću crnog ribiza. Baza od kremaste sandalovine, vanilije i mošusa daje mirisu osjećaj druge kože - topao je, mekan i nenametljiv, ali s prepoznatljivim karakterom. Odličan je izbor za svakodnevno nošenje. Cijena: oko 99 €

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Essential Parfums Fig Infusion

Ovaj miris, kreacija poznate parfumerke Nathalie Lorson, utjelovljuje profinjenu jednostavnost. Svijetao je i elegantan, inspiriran sunčanim danom na jugu Francuske. Smokva je ovdje prožeta notama mandarine i crnog čaja, što joj daje prozračnost i svježinu, dok joj cedar i sandalovina u bazi daju kremastu, drvenastu toplinu. To je uglađen i nosiv miris koji odiše suptilnim luksuzom. Cijena: oko 94 €

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L’Artisan Parfumeur Premier Figuier

Smatra se jednim od prvih modernih parfema sa smokvom, a i danas je relevantan zbog svoje bezvremenske ljepote. Premier Figuier, što znači "prvo stablo smokve", nudi mekanu, sunčanu i kremastu kompoziciju. Spaja mliječne aspekte smokve s bademovim mlijekom i sandalovinom, stvarajući osjećaj topline i ugode. Nije previše zelen niti presladak, već savršeno uravnotežen i elegantan. Cijena: oko 170 €

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