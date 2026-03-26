Proljeće nikad nije izgledalo bolje: Nina Badrić oduševila neobičnom torbicom

Nina ovim kombinacijama pokazuje kako napraviti upečatljiv outfit uz pravi odabir kroja, tekstura i jednog hrabrog modnog dodatka. Mediteranska kulisa samo dodatno naglašava lakoću i prirodnu eleganciju koju ovi stylinzi nose

Naša glazbena diva Nina Badrić ovih dana nalazi se u Splitu i kako je pokazala na društvenim mrežama uživa u glazbi i šetnjama. Za divan Split, Nina je odabrala fantastične modne kombinacije koje su samo istaknule njezinu ljepotu i osmijeh.

Na prvoj fotografiji, snimljenoj uz more, Nina bira sofisticiranu midi haljinu koja savršeno prati liniju tijela. Riječ je o komadu koji balansira između minimalizma i statement estetike – neutralna baza u sivkastim tonovima razbijena je apstraktnim uzorkom koji podsjeća na umjetnički print. Dugi rukavi i visoki ovratnik daju dozu profinjenosti, dok kroj koji prati figuru naglašava ženstvenost. Styling je zaokružen klasičnim salonkama u bijeloj boji, što cijelom outfitu daje dodatnu eleganciju, čak i u opuštenom, dnevnom okruženju uz more.

Poseban highlight cijelog stylinga je torba brenda Staud u jarko žutoj boji koja se trenutno može pronaći za 207 eura. Ovaj mini model u obliku limuna unosi dozu razigranosti i svježine, savršeno kontrirajući neutralnoj paleti odjeće. Osim što je trendi, torba funkcionira kao statement detalj koji podiže cijeli look i daje mu osobnost.

Američki modni brend Staud osnovali su Sarah Staudinger i George Augusto 2015. godine u Los Angelesu osnovali. Vrlo brzo je postao popularan među najvećim imenima poput Belle Hadid, sestara Jenner, Sophie Turner, a vole ga i naše poznate dame. Nedavno se Severina pojavila u Zagrebu sa Staud torbom u obliku gljive.

Šetnja s divnim Totom i klasičan Dior

Nina Badrić i u ovom izdanju pokazuje kako se s lakoćom spajaju elegancija i svakodnevni komfor. Za šetnju splitskom rivom bira outfit koji odiše tihim luksuzom i nenametljivim stilom. U središtu kombinacije nalaze se ležerne, široke hlače u sivom tonu s vezanjem u struku, koje cijelom looku daju opuštenu, ali promišljenu siluetu. Kombinira ih s bijelom majicom i crnim komadom koji unosi kontrast i daje dozu sofisticiranosti.

Preko svega nosi dugi, bijeli kaput koji outfitu daje strukturu i elegantan završni dojam. Upravo taj komad podiže cijelu kombinaciju i pretvara je iz casual u chic dnevni styling. Na nogama su tenisice Nike model Air Jordan u crno-bijeloj kombinaciji, koje unose urbani moment i dodatnu udobnost.

Velike sunčane naočale zaokružuju look i daju mu dozu glamura. Poseban highlight svakako je torba Lady Dior – klasičan i prepoznatljiv komad koji cijeloj kombinaciji daje luksuznu notu. Nina ovim stylingom potvrđuje da je ključ dobrog outfita u balansu između opuštenih i elegantnih elemenata.