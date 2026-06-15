'Beauty bag' ljeta 2026.: Ovo su bombončići za kojima svi trenutno lude i koje vrijedi isprobati

Ljeto ima svoj soundtrack. Ima haljinu koju nosimo češće nego što bismo priznale, omiljeni beach bar kojem se uvijek vraćamo i onu jednu fotografiju koja završi kao profilna. Ali ima i nešto drugo: svoju beauty torbicu.Jer budimo realni, nitko više ne nosi samo kremu za sunčanje i balzam za usne. Današnja beauty bag kolekcija puno je više od toga. Ona je mali moodboard našeg ljeta. U njoj se nalaze proizvodi koji nas spašavaju tijekom toplinskih valova, daju nam onaj "upravo sam se vratila s vikenda na moru" glow i čine da izgledamo svježe čak i kada nam je kalendar prepun, a temperatura prelazi trideset stupnjeva.

Društvene mreže posljednjih mjeseci doslovno su preplavljene preporukama za proizvode koji nestaju s polica brže nego sladoled u srpnju. Jedni se kunu u skincare minimalizam, drugi love viralne make-up favorite, a treći jednostavno traže proizvode koji će im olakšati svakodnevicu i izgledati dobro u svakoj ljetnoj torbi. Zajedničko im je samo jedno: svi žele pronaći ono nešto svoje.

PR dm

Upravo zato ovogodišnji beauty trendovi nisu usmjereni na kopiranje drugih, nego na pronalazak vlastitog izraza. Više nije stvar u tome što je viralno, nego što odgovara vašoj koži, vašem ritmu i vašem načinu života. Ljepota je napokon postala osobna.

Ako bismo morali usporediti ovogodišnju beauty scenu s glazbom, onda bi beauty bag ljeta 2026. bila onaj TikTok hit koji niste planirali slušati, a odjednom ga znate napamet. Znate kako to ide: prvo vam algoritam servira jednu objavu, zatim još jednu, pa treću i prije nego što shvatite, isti proizvod viđate na plaži, u uredskom liftu i u torbici prijateljice koja inače nikad ne prati trendove.

PR dm

U svijetu u kojem se trendovi mijenjaju brže od playlista za ljetna putovanja, rijetki su proizvodi koji uspiju prijeći put od algoritma do stvarne kozmetičke torbice. Upravo zato su ovogodišnji favoriti zanimljivi. Nisu postali hit zato što ih je netko platio da budu viralni. Postali su hit zato što ih žene stvarno koriste, preporučuju prijateljicama i ponovno kupuju.

I baš kao što svako ljeto ima svoju pjesmu koju ćete povezivati s putovanjima, zalascima sunca i spontanim izlascima, tako ima i svoje beauty favorite. Ove godine to nisu proizvodi koji obećavaju čuda preko noći. To su oni mali bombončići koji vam uljepšaju dan: miris koji ostane na kosi nakon kupanja, rumenilo koje izgleda kao prirodan ljetni ten ili serum zbog kojeg vam koža izgleda kao da ste upravo odspavali osam sati. Beauty bag ljeta 2026. zato ne izgleda kao kolekcija trendova, nego kao pažljivo složena playlista favorita kojima se stalno vraćamo.

PR dm

U tom duhu održan je i dm beauty break pod motom find your beauty, događaj koji je okupio ljubitelje ljepote, noviteta i inspiracije na jednom mjestu. Posjetitelji su imali priliku istražiti proizvode omiljenih brendova poput Balea, alverde, trend !t up i SUNDANCE, ali i upoznati i proizvode brojnih dm-ovih partnera među kojima su se istaknuli make-up proizvode brenda Art Deco.

Među proizvodima koji su posebno privukli pažnju našao se i SUNDANCE parfem za kosu i tijelo

Da, to je onaj tip proizvoda koji u sebi nosi sve ono što želimo od ljeta: lakoću, svježinu i osjećaj bezbrižnosti koji ostaje dugo nakon zalaska sunca. Upravo su takvi proizvodi postali nova generacija ljetnih favorita, praktični, mirisni i dovoljno mali da uvijek pronađu mjesto u torbici.

Uz njega, mnogi su zastajali i kod Balea favorita za njegu kože nakon sunčanja te alverde proizvoda koji prate sve izraženiji trend prirodnije i jednostavnije beauty rutine. Jer ljeto više nije vrijeme kompliciranih rituala. Ono traži proizvode koji rade posao brzo, učinkovito i bez previše filozofije.

Ljubiteljice make-upa posebno su se zadržavale kod NYX Professional Makeup noviteta inspiriranih kreativnom energijom Los Angelesa. Bronzeri, rumenila i proizvodi za postizanje osunčanog tena savršeno su se uklopili u estetiku ljeta 2026., u kojoj želimo izgledati kao najbolja verzija sebe, a ne kao da smo provele dva sata pred ogledalom.

PR dm

Skincare scena nastavlja svoj minimalistički zaokret

Nova Olival Centella kolekcija privlači pažnju svih koji žele umiriti kožu nakon sunca, dok.nerds osvaja generaciju koja želi jednostavne formule s jasnom svrhom. Manje koraka, manje kompliciranja i više proizvoda koji stvarno rade ono što obećavaju.

Za one kojima je njega kože postala ozbiljna investicija u sebe, tu je i Yoskine, japanski beauty brend poznat po anti-age pristupu koji kombinira suvremene formule i rituale njege koji su odavno postali standard među ženama koje ljepotu vide kao dugoročnu priču, a ne kao trend.

A dobra vijest za sve beauty entuzijastice?

Potraga za novim favoritima sada je još jednostavnija. Novi dekorativni stalci u dm trgovinama donose pregledniji raspored proizvoda, lakše otkrivanje noviteta i još više inspiracije pri svakom posjetu. Nema više lutanja između polica. Sve izgleda preglednije, svježije i nekako više u skladu s načinom na koji danas kupujemo beauty proizvode istražujući, uspoređujući i tražeći ono što nas stvarno veseli.

Što se već sada nalazi na našoj beauty wishlisti?

SUNDANCE sunshine parfem za kosu i tijelo

PR dm

Ovo je jedan jod onih proizvoda koji savršeno utjelovljuju ljeto, lagan, svjež i dovoljno praktičan da ga uvijek možete imati pri ruci. Nije čudno da je upravo on privukao veliku pažnju na dm beauty breaku.

NYX Buttermelt Blush

PR dm

Ako postoji proizvod koji je beauty ekvivalent pjesme koju ovo ljeto svi imaju na repeatu, onda je to NYX Buttermelt Blush. Dovoljno je otvoriti TikTok da biste vidjeli zašto rumenilo koje licu daje onaj zdravi, osunčani izgled kakav pokušavamo postići svakog ljeta.

Olival Centella

PR dm

Ljubiteljice njege kože posebno su zanimali proizvodi iz nove Olival Centella kolekcije. Centella je posljednjih mjeseci postala jedna od najtraženijih riječi u svijetu njege kože, a proizvodi koji umiruju i obnavljaju kožu nakon izlaganja suncu upravo su ono što tražimo tijekom toplijih dana.

Yoskine

PR dm

A za one koje anti-age njegu kože doživljavaju kao svakodnevni ritual, Yoskine donosi spoj japanske inspiracije i suvremenih formula. Lagane teksture, snažna hidratacija i proizvodi koji se lako uklapaju u svaku ljetnu rutinu.

Dio proizvoda predstavljenih na događaju već je dostupan

Zanimljivo je spomenuti da u dm trgovinama sad kupce očekuju novi dekorativni stalci koji donose svjež izgled i nove mogućnosti jer njihovim uvođenjem se osvježava ponuda brandova make-upa. Novi dekorativni stalci donose pregledniji raspored proizvoda, jasnije istaknute novitete kako bi dm trgovine postale još inspirativnije i ugodnije mjesto za odabir omiljenih proizvoda.

Jer najpoželjniji beauty proizvod ovog ljeta nije nužno onaj koji je viralan na TikToku. To je onaj koji ćete na prvi pogled odabrati u dm trgovinama ili u dm online shopu te tijekom ljeta ubaciti u torbicu prije odlaska na plažu, putovanje ili večeru s prijateljicama. Onaj bez kojeg više ne izlazite iz kuće. Onaj koji postane mali detalj po kojem ćete pamtiti ljeto 2026.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.