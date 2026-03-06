Severina u bijelom izdanju podržala plemenitu akciju, a svi su gledali u njezinu neobičnu torbicu

Sinoćnji događaj u Tvornici kulture uspješno je spojio glamur, umjetnost i humanost. Velik odaziv poznatih osoba i javnosti dokaz je da solidarnost i empatija imaju važno mjesto u našem društvu, a svaki doprinos, pa tako i onaj kroz podršku ovakvim akcijama, od neprocjenjive je važnosti za stvaranje bolje budućnosti za najmlađe

Tvornica kulture sinoć je bila središte zagrebačkog društvenog života, i to s najljepšim mogućim povodom. U popularnom prostoru otvorena je humanitarna fotografska izložba "178 – Lica solidarnosti", koja je okupila impresivan broj osoba iz javnog života s ciljem prikupljanja sredstava za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Brojne poznate osobe došle su podržati ovu hvalevrijednu inicijativu, a među njima se svojim modnim odabirom posebno istaknula Severina, čiji je jedan detalj privukao sve poglede.

Poznata lica ujedinjena za plemeniti cilj

Humanitarni projekt „178 – Lica solidarnosti” pokrenut je kako bi se pomoglo djeci o kojoj brine SOS Dječje selo Hrvatska, a simboličan broj 178 predstavlja točan broj djece kojoj je pomoć trenutno potrebna. Iza organizacije stoje Sanja Babeli, Ivan Bojčić i Igor Cecelja, koji su uspjeli okupiti nevjerojatan broj poznatih imena. Svi oni stali su pred objektiv i postali „lica solidarnosti”, a njihovi portreti sada krase zidove Tvornice kulture.

Matija Habljak/Pixsell

Na otvorenju se tražilo mjesto više, a atmosferu su dodatno podgrijali DJ Rea i duo Peznt. Među okupljenima su se mogli vidjeti Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Urban, Jadranka Đokić, Ida Prester, Leon Lučev, Danijela Trbović, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek, Jasenko Houra, Alka Vuica, Martina Validžić, Dean Kotiga i Mojmira Pastorčić. Uz izložbu je pokrenuta i online aukcija svih izloženih fotografija, a sav prihod od prodaje namijenjen je izravno djeci. Ovaj događaj još je jednom pokazao kako umjetnost i javno djelovanje mogu biti snažna pokretačka snaga za pozitivne društvene promjene.

Matija Habljak/Pixsell

Torbica u obliku gljive kao zvijezda večeri

Severina je, kao i uvijek, pokazala izniman osjećaj za stil, odabravši kombinaciju koja je istovremeno bila elegantna, moderna i primjerena prigodi. Odlučila se za potpuno bijeli outfit, odjenuvši jednostavnu, ali vrlo efektnu bijelu haljinu Kenlie dizajnera Jonathana Simkhaija, koja je savršeno pratila njezinu figuru. Obula je i bijele cipele i to Off-White Mary Bow štikle slavnog Jimmyja Chooa. Čistim i minimalističkim pristupom dopustila je da njezina karizma dođe u prvi plan, no jedan modni dodatak ipak je ukrao svu pozornost i postao glavna tema večeri.

Matija Habljak/Pixsell

Riječ je o jedinstvenoj torbici američkog brenda Staud, poznatog po inovativnim i razigranim dizajnima koji redovito osvajaju zaljubljenice u modu. Severina je nosila model naziva "Shroom Beaded Bag”, ručno rađenu torbicu s perlicama koja vjerno dočarava oblik gljive. Crveni klobuk s bijelim točkicama i bijeli stručak činili su ovaj modni dodatak neodoljivim i vizualno dojmljivim.

Matija Habljak/Pixsell

Torbica je upotpunjena kožnom ručkom i odvojivim remenom koji omogućuje nošenje preko ramena, a njezina cijena iznosi oko 400 eura. Ovaj neobičan i hrabar odabir savršeno je zaokružio Severininu modnu priču i još jednom potvrdio njezin status ikone stila koja se ne boji eksperimentirati.