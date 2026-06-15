Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio i s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se i cijenimo godinama'

Voditelj i urednik Petar Pereža danas od 19 sati vodi svoju prvu središnju informativnu emisiju RTL-a. RTL Danas ovaj prekaljeni profesionalac vodit će uz kolegicu Ivanu Brkić Tomljenović. Ne propustite središnju informativnu emisiju RTL Danas svakim danom od 19 sati!

Petar Pereža pridružio se informativnom timu RTL-a, a od večeras stiže i na televizijske ekrane u voditeljskoj ulozi središnje informativne emisije RTL Danas. Pripremao se s puno fokusa, ali i mira kojeg je donijelo njegovo bogato karijerno iskustvo i podrška kolega iz redakcije RTL-a Danas.

Maja Bota Strbe

Teško mu je, kaže, izdvojiti jedno ime, jer podrška u ovim trenucima znači sve, a redakcija RTL Danas, kaže, diše kao jedno.

Maja Bota Strbe

"Za mene je ovo prelazak u novu ekipu, novu energiju i sjajan tim profesionalaca koji me je dočekao s nevjerojatnom toplinom. Teško mi je izdvojiti samo jedno ime jer je cijela redakcija disala kao jedno u želji da mi olakša prve dane. Naravno, posebno mi znači što večeras u studio sjedam s Ivanom Brkić Tomljenović. Mi se poznajemo i cijenimo godinama, dijelili smo redakciju i prije, i sjediti pored takve profesionalke i prijateljice uistinu briše svaku tremu", priča Pereža o svojoj kolegici s kojom će voditi RTL Danas.

Maja Bota Strbe

Od svojih prvih novinarskih koraka pa sve do danas, Pereži je ostalo važno izvještavati iz svih dijelova Hrvatske - za svakog čovjeka u našoj zemlji. "Prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske, među ljudima koji se svakodnevno bore sa svojim izazovima i ostvaruju svoje uspjehe. Izvještavati iz svih dijelova Lijepe naše, a posebno onih pomalo zaboravljenih i zapostavljenih znači dati glas onima koji se često ne čuju! Upravo to informativnom programu daje dušu i vjerodostojnost. RTL Danas to radi sjajno i radujem se što ću biti dio te misije", priča Petar.

Maja Bota Strbe

Ne propustite - RTL Danas od 19 sati svakim radnim danom!