Povratak princeze od Walesa u haljini koja nosi neočekivanu poruku

U prozračnoj ljetnoj haljini pokazala je svoju prepoznatljivu eleganciju, no iza naizgled jednostavnog uzorka krila se tiha posveta i znak podrške

Princeza od Walesa, Kate Middleton, vratila se na Royal Charity Polo Cup, jedan od omiljenih ljetnih događaja u kraljevskom kalendaru, i to u velikom stilu. Nakon dvogodišnjeg izbivanja s polo terena u Windsoru zbog liječenja i oporavka, njezin je povratak 10. srpnja bio popraćen s posebnom pažnjom, a modni odabir bio je sve samo ne slučajan. U prozračnoj ljetnoj haljini pokazala je svoju prepoznatljivu eleganciju, no iza naizgled jednostavnog uzorka krila se tiha posveta i znak podrške.

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Odabir s potpisom i skrivenim značenjem

Za sunčano poslijepodne uz supruga, princa Williama, Kate je odabrala crno-bijelu midi haljinu s klasičnim gingham uzorkom britanske dizajnerice Temperley London. Kreacija četvrtastog izreza, sa širokim naramenicama i naglašenim strukom koji se širi u punu, lepršavu suknju, savršeno je utjelovila opuštenu ljetnu profinjenost. Poznavatelji kraljevske mode odmah su prepoznali da se radi o komadu iz jedne od prošlih kolekcija, što je u skladu s princezinom predanošću modnoj održivosti.

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Međutim, odabir brenda bio je ono što je privuklo najviše pažnje. Princeza nije nosila haljinu s potpisom Temperley London još od 2017. godine, a njezin povratak omiljenoj dizajnerici dogodio se samo nekoliko dana nakon što je osnivačica brenda, Alice Temperley, objavila da se povlači s čelne pozicije. Mnogi su ovaj potez protumačili kao [diskretan znak podrške dizajnerici s kojom je izgradila blisku modnu suradnju na početku svoje kraljevske karijere. Time je jednostavna ljetna haljina postala puno više - postala je poruka.

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Posveta Diani i osobni detalji

Gingham uzorak nosi i notu nostalgije. Prije četrdeset godina, princeza Diana popularizirala je ovaj šarmantni, ruralni uzorak, pretvorivši ga u nezaobilazan ljetni trend. Kate je ovim odabirom još jednom odala suptilnu počast majci svoga supruga.

Look je zaokružila provjerenim modnim dodacima. Nosila je bež "Lucia" slingback cipele s potpisom Camille Elphick, koje je već nosila na istom događaju 2023. godine, te efektne naušnice francuskog brenda Sézane. Ipak, najdirljiviji detalj bila je ispletena narukvica prijateljstva, ručni rad njezine kćeri, princeze Charlotte, koju s ponosom nosi na gotovo svim nedavnim pojavljivanjima. Upravo ti osobni detalji, kombinirani s dizajnerskim komadima, čine stil princeze od Walesa istovremeno aspirativnim i nevjerojatno bliskim.

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