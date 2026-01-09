Rođendan ikone stila: 15 outfita Kate Middleton koje nikad ne zaboravljamo
Kate Middleton
Tijekom putovanja u Pakistan, 2019. godine, zablistala je u svjetlucavoj haljini duboko zelene nijanse.
9. siječnja 2026.

Catherine, princeza od Walesa, danas slavi svoj 44. rođendan, a već godinama je neupitna ikona stila i elegancije. Poznata po besprijekornom odabiru haljina za crvene tepihe, državne bankete i kraljevske događaje, Kate Middleton spaja klasičnu sofisticiranost s modernim modnim trendovima. Njeni stajlinzi, od raskošnih večernjih haljina do elegantnih dnevnih kombinacija, često postavljaju modne standarde i nadahnjuju obožavatelje širom svijeta. Osim što impresionira modom, princeza Catherine je i simbol suptilne, kraljevske elegancije i diplomatske pažnje kroz odabir svojih haljina, čineći svaki njezin javni nastup posebnom prilikom.

