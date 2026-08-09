Nazivali su je kozom, a na kraju su joj se ispričavali najveći znanstvenici svijeta

Priča o ženi s najvišim IQ-om ikad izmjerenim sve je samo ne obična, pogotovo jer je naučila što je skromnost neke od najslavnijih znanstvenika svijeta

Ime Marilyn vos Savant postalo je sinonim za genijalnost kada je 1986. godine uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba s najvišim zabilježenim kvocijentom inteligencije u povijesti. Ipak, njezina životna priča prkosi stereotipima o genijima. Umjesto znanstvene karijere u izoliranom laboratoriju, odabrala je put spisateljice i kolumnistice, koristeći svoj izniman um kako bi kompleksne probleme približila milijunima čitatelja, što ju je često dovodilo u sukob s akademskim svijetom.

Rekord koji je ušao u povijest

Rođena kao Marilyn Mach 11. kolovoza 1946. u St. Louisu, Missouri, odrasla je u skromnoj obitelji njemačkih i talijanskih imigranata. Njezini su djedovi bili rudari, a ona je kasnije preuzela majčino djevojačko prezime vos Savant, što se pokazalo proročanskim jer "savant" znači "učenjak". Iako je u školi briljirala u matematici i prirodnim znanostima, njezin život se zauvijek promijenio u dobi od deset godina. Godine 1956. podvrgnuta je Stanford-Binetovom testu inteligencije, koji je pokazao da posjeduje mentalnu dob od 22 godine i 10 mjeseci. Prema tadašnjoj formuli za izračun, njezin je IQ procijenjen na zapanjujućih 228.

Njezini su roditelji taj podatak isprva skrivali od javnosti kako bi joj omogućili normalno odrastanje. Unatoč golemom potencijalu, nije pohađala prestižna sveučilišta, baš kao ni Marina Kapov iz serije "IQ 160". Nakon srednje škole upisala je studij filozofije na Sveučilištu Washington, no odustala je nakon dvije godine kako bi pomogla u obiteljskom investicijskom poslu. Tek je osamdesetih, nakon preseljenja u New York, njezina titula iz Guinnessove knjige rekorda postala globalno poznata.

Slučaj koji je posramio tisuće doktora znanosti

Svjetska slava donijela joj je kolumnu "Pitaj Marilyn" u časopisu "Parade", gdje je odgovarala na pitanja čitatelja. Upravo ju je ta platforma 1990. godine stavila u središte jedne od najvećih intelektualnih kontroverzi tog vremena. Čitatelj joj je postavio poznati matematički problem poznat kao "problem Montyja Halla":

"Zamislite da ste u kvizu i možete birati između troja vrata. Iza jednih je automobil, a iza drugih dviju su koze. Vi odaberete jedna vrata, recimo broj jedan. Voditelj, koji zna što je iza kojih vrata, otvori jedna od preostalih vrata, recimo broj tri, iza kojih je koza. Zatim vas pita: 'Želite li zamijeniti svoj odabir za vrata broj dva?' Je li vam u interesu promijeniti odluku?"

Vos Savant je odgovorila: "Da, trebate promijeniti. Prva vrata imaju 1/3 šanse za dobitak, ali druga vrata sada imaju 2/3 šanse." Njezin, matematički ispravan, odgovor izazvao je lavinu bijesnih reakcija. Časopis je primio više od deset tisuća pisama, od kojih je golema većina tvrdila da je u krivu. Među kritičarima je bilo gotovo tisuću osoba s doktoratima iz matematike i znanosti, koji su joj se rugali i omalovažavali njezin intelekt. Jedan je napisao: "Možda žene gledaju na matematičke probleme drugačije od muškaraca", dok je drugi poručio: "Vi ste koza!" Unatoč ogromnom pritisku, odbila je promijeniti svoj odgovor i u četiri je iduće kolumne detaljno objasnila logiku vjerojatnosti. Na kraju su računalne simulacije i formalni dokazi potvrdili da je bila u pravu, prisilivši mnoge ugledne znanstvenike, uključujući i slavnog matematičara Paula Erdősa, da joj se javno ispričaju.

Logika iznad svega

Incident s problemom Montyja Halla savršeno je sažeo njezinu životnu filozofiju. Vjerovala je da prava inteligencija nije gomilanje znanja u uskom području, već sposobnost objektivne analize, rješavanja problema i donošenja odluka. Često je isticala kako se u društvu, osobito pedesetih godina, od djevojčica nije očekivalo da iskoriste svoj intelekt. Njezin suprug, Robert Jarvik, izumitelj umjetnog srca Jarvik-7, nije bio nimalo zastrašen njezinom inteligencijom. Zajedno su činili jedan od najpoznatijih intelektualnih parova u New Yorku, a ona je aktivno sudjelovala u radu njegove tvrtke.

Iako je Guinnessova knjiga rekorda 1990. godine ukinula kategoriju "najvišeg IQ-a" zbog nepouzdanosti testova na tako ekstremnim razinama, Marilyn vos Savant ostaje zapamćena ne samo po broju, već i po hrabrosti da misli drugačije i brani logiku pred autoritetima. Njezin život dokaz je da najveći umovi ne moraju nužno mijenjati svijet velikim izumima, već to mogu činiti i podučavajući druge kako razmišljati - jasno, hrabro i bez predrasuda.

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