Ljubav koja je izdržala sve: William i Kate slave 15. godišnjicu braka

Prije točno petnaest godina, milijuni ljudi diljem svijeta pratili su prijenos kraljevskog vjenčanja iz Westminsterske opatije, gledajući kako princ William i Catherine Middleton izgovaraju svoje zavjete. Njihov brak, koji je započeo kao moderna bajka, s vremenom je postao simbol stabilnosti i partnerstva, suočen s izazovima koji su samo ojačali njihovu vezu.

Njihova priča započela je daleko od očiju javnosti, na hodnicima Sveučilišta St. Andrews u Škotskoj. Prijateljstvo između budućeg kralja i djevojke iz građanske obitelji preraslo je u ljubav koja je izdržala test vremena i pritisak medija. Vjenčanje 29. travnja 2011. godine bilo je vrhunac te romanse. Kate, u sada već kultnoj vjenčanici Sarah Burton za kuću Alexander McQueen, izgledala je, kako su mnogi komentirali, "kao buduća kraljica". Taj je dan postavio temelje za njihov zajednički život koji će se odvijati pod budnim okom cijeloga svijeta.

Tijekom petnaest godina braka, princ i princeza od Walesa postali su roditelji troje djece: princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa. Iako su posvećeni odgoju i pružanju što normalnijeg djetinjstva svojoj djeci, njihov život nije bio pošteđen teških trenutaka. Posljednjih nekoliko godina bilo je posebno izazovno, a princezina dijagnoza raka početkom 2024. godine bila je najveća oluja s kojom su se suočili. Izvori bliski paru opisuju ih kao nerazdvojan tim koji je kroz ovo teško razdoblje prošao oslanjajući se jedno na drugo. Upravo su ti izazovi, kako se navodi, produbili njihov odnos i pokazali snagu njihova partnerstva.