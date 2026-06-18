Kate Middleton majstorski reciklira modu: Istu haljinu stilizirala na tri načina

Nakon trogodišnjeg izbivanja, princeza od Walesa, Kate Middleton, vratila se na prestižne konjičke utrke Royal Ascot i svojim modnim odabirom potvrdila status ikone stila. U pratnji supruga, princa Williama, pojavila se upečatljivom izdanju koje je odisalo optimizmom i elegancijom, a odabir haljine otkrio je i dublju simboliku.

Princ i princeza od Walesa stigli su na hipodrom u Berkshireu u tradicionalnoj kraljevskoj kočiji, pozdravljajući okupljeno mnoštvo. Za ovu svečanu prigodu, 44-godišnja princeza odabrala je jarkožutu haljinu londonske dizajnerice srpskog podrijetla, Roksande Ilinčić. Odabir boje nije bio slučajan - žuta je boja narcisa, nacionalnog cvijeta Walesa, čime je princeza odala počast tituli koju nosi. Strukirana midi haljina isticala se asimetričnim detaljem na ramenu i plisiranom suknjom koja je pratila svaki njezin pokret. Princeza je poznata po ljubavi prema monokromatskim kombinacijama, stoga je cijeli izgled zaokružila modnim dodacima u istoj, sunčanoj nijansi. Upečatljiv šešir s mrežicom, djelo dizajnerice Jane Taylor, elegantno se uklopio u cjelokupnu priču. Bež salonke od brušene kože i decentna pismo-torbica s bisernom kopčom upotpunile su kombinaciju, ne odvlačeći pažnju s glavne zvijezde - haljine. Princ William uskladio se sa suprugom noseći žuti cvijet na reveru svog klasičnog crnog odijela, pokazujući njihovu modnu usklađenost. Posebnu pažnju privukao je i odabir nakita. Princeza je nosila raskošne dijamantne viseće naušnice koje je naslijedila od pokojne kraljice Elizabete II. te troslojnu bisernu narukvicu koja je nekoć pripadala njezinoj svekrvi, princezi Diani.

Modni znalci i obožavatelji kraljevske obitelji odmah su prepoznali da ovo nije prvi put da princeza nosi spomenutu kreaciju. Riječ je o komadu koji je već dva puta nosila tijekom 2022. godine, potvrđujući svoju sklonost modnoj održivosti i ponovnom nošenju omiljenih odjevnih komada. Prvi put ju je odjenula prilikom dolaska na Jamajku tijekom kraljevske turneje po Karibima u ožujku, a zatim i u srpnju iste godine na finalu ženskog Wimbledona. Svaki put stilizirala ju je na drugačiji način, pokazujući svestranost ovog elegantnog komada.