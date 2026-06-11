Marama kao top, ukras za kosu ili torbu? Donosimo ideje kako ih nositi

Od retro inspiriranih kombinacija do modernih minimalističkih izdanja, marame su ovog ljeta postale nezaobilazan modni dodatak. Nose se oko glave, u kosi, na torbicama, oko vrata, pa čak i kao topovi, a upravo ih njihova svestranost čini jednim od najvećih trendova sezone

Ljeto je sezona laganih, svestranih modnih dodataka, a ove godine jedan se komad posebno istaknuo kao apsolutni favorit trendseterica. Marame su ponovno osvojile modne piste, društvene mreže i high street kolekcije te postale detalj koji može potpuno promijeniti svaki outfit. Bez obzira na to preferirate li minimalistički stil ili volite upečatljive modne kombinacije, marama je jedan od najjednostavnijih načina da svom ljetnom izgledu dodate dozu osobnosti i šarma.

Od romantičnih uzoraka i retro motiva do elegantnih jednobojnih modela, marame se ove sezone nose na bezbroj načina. Upravo je njihova svestranost razlog zbog kojeg su postale nezaobilazan dodatak u ljetnim garderobama.

Marama oko glave kao modni klasik

Jedan od najpopularnijih načina nošenja marame svakako je oko glave. Inspirirana estetikom mediteranskih ljetovališta i modom šezdesetih godina, marama vezana preko kose izgleda istovremeno elegantno i opušteno. Možete je nositi kao trokutasto vezanu maramu koja prekriva cijeli gornji dio glave, kao usku traku uz liniju kose ili pak u stilu retro dive uz velike sunčane naočale. Osim što izgleda chic, ujedno štiti kosu od sunca i vjetra tijekom vrućih ljetnih dana.

Marama u kosi za jednostavne, ali efektne frizure

Ako tražite brz način da osvježite svoju svakodnevnu frizuru, marama je idealno rješenje. Dovoljno ju je uplesti u pletenicu, omotati oko repa ili njome ukrasiti punđu kako biste dobili potpuno novi izgled. Posebno su popularne niske punđe s maramom vezanom u mašnu, kao i visoki repovi ukrašeni lepršavim krajevima marame koji stvaraju romantičan i ženstven dojam. Čak i najjednostavnija frizura uz ovaj detalj izgleda promišljeno i trendi.

Marama kao top jedan je od najvećih ljetnih trendova

Marama više nije rezervirana samo za kosu ili vrat. Veći modeli pretvaraju se u efektne ljetne topove koji su postali nezaobilazni dio garderobe tijekom visokih temperatura.

Najčešće se nose kao bandeau topovi, vezani iza leđa ili oko vrata, a odlično se kombiniraju sa širokim trapericama, lanenim hlačama, bermudama ili lepršavim suknjama. Takve kombinacije izgledaju ležerno, ženstveno i idealne su za godišnji odmor, gradske šetnje ili večernja druženja uz more.

Marama na torbici kao detalj koji čini razliku

Ponekad je dovoljan samo mali detalj da omiljena torba dobije potpuno nov izgled. Upravo zato modne zaljubljenice marame sve češće vežu oko ručki torbi ili ih puštaju da lepršaju uz bočnu stranu torbice. Na taj način i najjednostavniji modeli torbi izgledaju zanimljivije, a cijeli outfit djeluje malo više stylish. Posebno lijepo izgledaju svilene marame s uzorcima koje unose boju i dinamiku u ljetne kombinacije.

Oko vrata i dalje izgledaju bezvremenski

Iako svake sezone dobivaju nove uloge, marame oko vrata ostaju klasik kojem se uvijek vraćamo. Tijekom ljeta posebno su popularni manji modeli vezani uz vrat na opušten način, što svakom outfitu daje dašak francuskog šarma. Odlično pristaju uz lanene košulje, jednostavne majice bez rukava i košulja-haljine, a mogu biti i odličan način da u kombinaciju unesete dozu razigranosti.

Jedan dodatak, bezbroj mogućnosti

Malo koji modni dodatak može se pohvaliti tolikom svestranošću kao marama. Može biti ukras za kosu, torbu ili vrat, može zamijeniti top, pa čak i poslužiti kao detalj oko struka umjesto remena.

Upravo zato marame ovog ljeta nisu samo trend, već i jedan od najpraktičnijih komada koje možete imati u ormaru. Jednostavne su za kombiniranje, lako se prilagođavaju različitim stilovima i svakoj modnoj kombinaciji daju onu završnu notu koja privlači poglede.