Crvena ili narančasta? Nina Badrić i Severina pokazale kako se nosi moćno odijelo

Crvena ili narančasta? Nina Badrić i Severina pokazale kako se nosi moćno odijelo
Severina i Nina dokazale su da klasično žensko odijelo može izgledati iznimno efektno – bilo da birate glamuroznu dramatičnost ili modernu eleganciju s dozom opuštenosti.

Severina i Nina Badrić još su jednom pokazale zašto slove za jedne od najbolje odjevenih domaćih zvijezda. Iako su odabrale potpuno različite nijanse, obje su se odlučile za efektna monokromatska odijela koja savršeno spajaju eleganciju, ženstvenost i statement modu.

Severina je zablistala u upečatljivom crvenom odijelu koje je nemoguće ne primijetiti. Oversized sako s dramatičnom ružom cijeloj kombinaciji dao je dozu visoke mode i teatralnosti, dok su široke hlače dodatno naglasile sofisticiranost outfita.

Vatrena crvena nijansa savršeno pristaje njezinom glamuroznom imidžu, a look je zaokružila kultnom Lady Dior torbicom i elegantnim prozirnim salonkama. Raspuštena valovita kosa i nježan make-up bili su odličan kontrast moćnoj modnoj kombinaciji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S druge strane, Nina Badrić odabrala je satinirano narančasto odijelo koje odiše modernom elegancijom i ležernim chic prizvukom. Sjajni materijal dodatno je naglasio živahnu boju, a opušteniji kroj dao je outfitu nonšalantan i trendovski izgled.

Nina je kombinaciju upotpunila minimalističkim sandalama i elegantnom beauty rutinom s naglašenim očima i zaglađenom kosom, čime je cijeli styling djelovao profinjeno i ženstveno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovakva odijela već nekoliko sezona dominiraju modnom scenom, a posebno su popularna u jarkim i odvažnim bojama koje privlače pažnju. Crvena simbolzira moć i samopouzdanje, dok je narančasta idealan izbor za sve koji vole vedrije i razigranije modne kombinacije. I high street trgovine nude zanimljiva odijela, a mi smo pronašli nekoliko u jarkim bojama. 

Zara - sako 49,95 €, hlače 29,95 €

Zara - sako 79,95 €, hlače 39,95 €

Mango - sako 69,99 €, hlače 49,99 €

