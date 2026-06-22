Od rafije do šarenih modela: Pletene torbe su nezaobilazan modni dodatak

Ljeto i modni dodaci od prirodnih tekstura savršeno se slažu, a među komadima kojima se uvijek rado vraćamo posebno mjesto imaju pletene torbe. Modeli od rafije, slame i sličnih materijala odavno su postale ljetni klasik, a ove sezone dolaze u još raznovrsnijoj ponudi

Svako ljeto donosi povratak određenih modnih klasika, a među komadima kojima se iz sezone u sezonu uvijek rado vraćamo posebno mjesto imaju pletene torbe. Modeli od rafije, slame i drugih prirodnih tekstura odavno su postali nezaobilazan dio ljetne garderobe jer savršeno utjelovljuju onu bezbrižnu, opuštenu i elegantnu estetiku koju povezujemo s toplim danima, godišnjim odmorima i outfitima inspiriranima Mediteranom.

Pletene torbe već godinama slove kao jedan od najpoželjnijih ljetnih dodataka, a razlog njihove popularnosti vrlo je jednostavan. Istovremeno su praktične, dovoljno prostrane za svakodnevne obaveze, odlazak na plažu ili gradsku šetnju, ali i dovoljno stylish da svaki outfit učine promišljenijim i efektnijim. Upravo zato odlično funkcioniraju uz gotovo sve ljetne kombinacije, od lanenih haljina i oversized košulja pa sve do kupaćih kostima i jednostavnih minimalističkih sandala.

I dok su prijašnjih sezona dominirali modeli u klasičnim prirodnim tonovima poput bež i krem, ovog ljeta izbor je osjetno raznovrsniji. Uz bezvremenske neutralne varijante, high street i dizajnerski brendovi predstavili su modele u efektnim nijansama poput crvene, zelene, smeđe ili crne, čime su pletene torbe dobile jedno sasvim novo, modernije i statement izdanje.

Bilo da preferirate velike tote modele za plažu, strukturirane torbe za grad ili manje crossbody varijante za večernje ljetne šetnje, jasno je da se radi o dodatku koji i ove sezone potvrđuje status pravog ljetnog klasika. U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koje bismo rado dodali u svoju ljetnu garderobu.

COS - 129 €

COS - 129 €

COS - 99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 55,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Oysho - 55,99 €

Zara - 89,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €