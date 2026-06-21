20 dvodijelnih kupaćih kostima iz novih kolekcija koji izgledaju odlično

Kada je riječ o kupaćim kostimima, dvodijelni modeli i dalje ostaju prvi izbor mnogima, a ove sezone dolaze u zaista raznolikim varijantama. Od minimalističkih krojeva do trendovskih modela u bojama i teksturama, izbor u aktualnim high street kolekcijama nikada nije bio bogatiji

Ljeto je službeno stiglo, godišnji odmori sve su bliže, a misli nam već polako bježe prema moru, bazenima i dugim sunčanim danima provedenima uz vodu. Uz kremu za sunčanje, omiljene sandale i prozračnu odjeću za plažu, još jedan neizostavan komad za plažu svakako je kupaći kostim. Kada je riječ o bezvremenskim favoritima, dvodijelni modeli i ove sezone ostaju apsolutni klasik, a dobra vijest je da je ponuda bolja nego ikad.

Zara

Bez obzira planirate li ljetovanje na obali, vikend uz bazen ili city break s wellness odmorom, dvodijelni kupaći kostim ostaje jedan od najpraktičnijih i najpopularnijih izbora. Već godinama zauzima posebno mjesto u ljetnoj garderobi, a razlog je jednostavan – pristaje različitim stilovima, lako se kombinira i dolazi u bezbroj krojeva koji odgovaraju različitim preferencijama.

Ove sezone moda kupaćih kostima donosi zaista širok spektar trendova pa gotovo da nema pogrešnog izbora. I dalje su popularni klasični trokut bikini topovi, ali sve više viđamo i bandeau modele, topove sportskog kroja te elegantnije varijante s asimetričnim detaljima. U fokusu su minimalistički modeli u neutralnim tonovima, ali i živopisne nijanse poput narančaste, limeta zelene, jarko plave i boje maslaca. Posebno se ističu i teksturirani materijali, heklani detalji te retro krojevi inspirirani devedesetima.

Massimo Dutti

Bilo da ovog ljeta tražite jednostavan bikini koji ćete nositi sezonama, moderniji model koji prati aktualne trendove ili nešto upečatljivo za dane provedene na plaži, ponuda je zaista bogatija nego ikad. High street brendovi donijeli su pregršt odličnih modela u različitim krojevima, bojama i stilovima pa svatko može pronaći nešto za sebe. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualnih kolekcija.

H&M, gornji dio - 19,99 € i donji dio - 14,99 €

H&M, gornji dio - 10,99 € i donji dio - 9,99 €

H&M, gornji dio - 14,99 € i donji dio - 9,99 €

H&M, gornji dio - 19,99 € i donji dio - 12,99 €

H&M, gornji dio - 19,99 € i donji dio - 14,99 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Massimo Dutti, gornji dio - 39,95 € i donji dio - 39,95 €

Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Zara, gornji dio - 22,95 € i donji dio - 22,95 €

Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Zara, gornji dio - 22,95 € i donji dio - 22,95 €

Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Zara, gornji dio - 19,95 € i donji dio - 19,95 €

Zara, gornji dio - 22,95 € i donji dio - 22,95 €