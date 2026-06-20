Olja Vori u prelijepoj suknji koju želimo odmah - pronašli smo sličan model
Olja Vori tijekom šetnje zagrebačkom špicom pokazala je upečatljiv i eklektičan styling koji spaja dvije modne suprotnosti - nježni boho i snažni rock izričaj. Fotografije ovog upečatljivog looka je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.
U fokusu njezina outfita bila je bijela čipkasta maksi suknja, voluminoznog kroja koja donosi dozu romantike i ljetne lakoće.
Sličan model može se pronaći i u ponudi brenda Vero Moda, što ovaj trend čini lako dostupnim i nosivim u svakodnevnim kombinacijama.
Bajkerski komad kao protuteža romantici
Na tu romantičnu podlogu Olja je dodala crni kožni prsluk sa zakovicama, koji cijelom stylingu daje edgy, gotovo bajkerski karakter. Riječ je o crnom prsluku u bajkerskom stilu s metalnim ukrasima, modelu brenda Twinset. Oštri metalni detalji unijeli su dozu buntovništva i modernog kontrasta.
Crna majica i sandale koje razbijaju nježnost čipke
Ispod prsluka nosila je crnu majicu s prepoznatljivim crno-bijelim printom i motivom brkova (ujedno referenca na nadrealizam Salvadora Dalíja), a riječ je o kultnom modelu “Life is a Joke” francuskog brenda Eleven Paris, koji prikazuje lice supermodela Kate Moss.
Kombinaciju je zaokružila crnim sunčanim naočalama, decentnim nakitom te sandalama s malim šiljcima, koje su dodatno podigle rock estetiku i dale outfitu dozu modnog stava.