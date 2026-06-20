Olja Vori u prelijepoj suknji koju želimo odmah - pronašli smo sličan model

Zagrebačka špica ponovno je ponudila modne kombinacije koje privlače poglede - i koje bismo rado kopirale. Među njima se posebno istaknula Olja Vori koja je pokazala kako se romantika i buntovni stil mogu savršeno spojiti u jednu odličnu modnu priču

Olja Vori tijekom šetnje zagrebačkom špicom pokazala je upečatljiv i eklektičan styling koji spaja dvije modne suprotnosti - nježni boho i snažni rock izričaj. Fotografije ovog upečatljivog looka je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

U fokusu njezina outfita bila je bijela čipkasta maksi suknja, voluminoznog kroja koja donosi dozu romantike i ljetne lakoće.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Sličan model može se pronaći i u ponudi brenda Vero Moda, što ovaj trend čini lako dostupnim i nosivim u svakodnevnim kombinacijama.

Vero Moda, maksi suknja - 49.99 €

Bajkerski komad kao protuteža romantici

Na tu romantičnu podlogu Olja je dodala crni kožni prsluk sa zakovicama, koji cijelom stylingu daje edgy, gotovo bajkerski karakter. Riječ je o crnom prsluku u bajkerskom stilu s metalnim ukrasima, modelu brenda Twinset. Oštri metalni detalji unijeli su dozu buntovništva i modernog kontrasta.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crna majica i sandale koje razbijaju nježnost čipke

Ispod prsluka nosila je crnu majicu s prepoznatljivim crno-bijelim printom i motivom brkova (ujedno referenca na nadrealizam Salvadora Dalíja), a riječ je o kultnom modelu “Life is a Joke” francuskog brenda Eleven Paris, koji prikazuje lice supermodela Kate Moss.

Kombinaciju je zaokružila crnim sunčanim naočalama, decentnim nakitom te sandalama s malim šiljcima, koje su dodatno podigle rock estetiku i dale outfitu dozu modnog stava.