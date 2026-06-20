Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele

Jednostavna, elegantna i nevjerojatno svestrana, bijela haljina savršeno utjelovljuje estetiku tihog luksuza koja i ove sezone dominira modnim trendovima. Izdvojili smo chic modele koji će se savršeno uklopiti u svaku ljetnu garderobu

Ljeto je nezamislivo bez barem jedne savršene bijele haljine u ormaru. Bezvremenski klasik kojem se vraćamo iz sezone u sezonu ove godine dolazi u još profinjenijem izdanju – minimalistički krojevi, prozračni materijali i estetika tihog luksuza čine bijele haljine jednim od najpoželjnijih komada ljeta. Izdvojili smo 13 favorita koji potvrđuju da ponekad upravo najjednostavniji komadi ostavljaju najbolji dojam.

Bijela haljina već godinama zauzima posebno mjesto među ljetnim favoritima, a razlog je vrlo jednostavan – riječ je o komadu koji izgleda elegantno bez puno truda. Jednako dobro funkcionira u dnevnim kombinacijama uz ravne sandale, kao i u večernjim outfitima uz decentan nakit i minimalističke modne dodatke. Upravo ta svestranost čini je nezaobilaznim dijelom garderobe svake sezone.

Ovog ljeta posebno se ističu modeli inspirirani estetikom tihog luksuza, trendom koji i dalje dominira modnim svijetom. Fokus je na jednostavnim siluetama, kvalitetnim materijalima poput lana i pamuka te krojevima koji djeluju nenametljivo, a istovremeno izuzetno sofisticirano. Bez upečatljivih detalja i pretjeranih ukrasa, minimalistička bijela haljina dokaz je da elegancija često leži upravo u jednostavnosti.

Na modnim pistama za proljeće i ljeto 2026. bijele haljine ponovno su zauzele važno mjesto, a dizajneri su pokazali koliko ovaj komad može biti raznolik. Od fluidnih maksi modela i strukturiranih midi krojeva pa sve do jednostavnih slip haljina, izbor je veći nego ikad. U nastavku donosimo 13 modela koji savršeno utjelovljuju ljetnu eleganciju i estetiku minimalističkog stila.

COS - 129 €

COS - 89 €

COS - 99 €

COS - 99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 69,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Soeur - 177 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €