Moda
LJETNI KLASIK

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele

Žena.hr
20. lipnja 2026.
Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara
Jednostavna, elegantna i nevjerojatno svestrana, bijela haljina savršeno utjelovljuje estetiku tihog luksuza koja i ove sezone dominira modnim trendovima. Izdvojili smo chic modele koji će se savršeno uklopiti u svaku ljetnu garderobu

Ljeto je nezamislivo bez barem jedne savršene bijele haljine u ormaru. Bezvremenski klasik kojem se vraćamo iz sezone u sezonu ove godine dolazi u još profinjenijem izdanju – minimalistički krojevi, prozračni materijali i estetika tihog luksuza čine bijele haljine jednim od najpoželjnijih komada ljeta. Izdvojili smo 13 favorita koji potvrđuju da ponekad upravo najjednostavniji komadi ostavljaju najbolji dojam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli TANIS ROSE (@tanisrosee)

Bijela haljina već godinama zauzima posebno mjesto među ljetnim favoritima, a razlog je vrlo jednostavan – riječ je o komadu koji izgleda elegantno bez puno truda. Jednako dobro funkcionira u dnevnim kombinacijama uz ravne sandale, kao i u večernjim outfitima uz decentan nakit i minimalističke modne dodatke. Upravo ta svestranost čini je nezaobilaznim dijelom garderobe svake sezone.

Ovog ljeta posebno se ističu modeli inspirirani estetikom tihog luksuza, trendom koji i dalje dominira modnim svijetom. Fokus je na jednostavnim siluetama, kvalitetnim materijalima poput lana i pamuka te krojevima koji djeluju nenametljivo, a istovremeno izuzetno sofisticirano. Bez upečatljivih detalja i pretjeranih ukrasa, minimalistička bijela haljina dokaz je da elegancija često leži upravo u jednostavnosti.

Na modnim pistama za proljeće i ljeto 2026. bijele haljine ponovno su zauzele važno mjesto, a dizajneri su pokazali koliko ovaj komad može biti raznolik. Od fluidnih maksi modela i strukturiranih midi krojeva pa sve do jednostavnih slip haljina, izbor je veći nego ikad. U nastavku donosimo 13 modela koji savršeno utjelovljuju ljetnu eleganciju i estetiku minimalističkog stila.

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
COS - 129 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
COS - 89 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
COS - 99 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
COS - 99 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Mango - 49,99 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Mango - 69,99 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Mango - 69,99 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Massimo Dutti - 89,95 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Soeur - 177 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara - 45,95 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara - 49,95 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara - 39,95 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara - 49,95 €

Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele
Zara - 35,95 €

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LJETNI KLASIK
Bijele haljine koje izgledaju nevjerojatno luksuzno, izdvojili smo najljepše modele