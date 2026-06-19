Odabir kraljice Letizije – zlatne sandale otkrivaju tajnu udobnosti i glamura

Kraljica Letizia svojim odabirima vješto spaja visoku modu s dostupnijim brendovima, promovira održivost i dokazuje da elegancija i udobnost idu ruku pod ruku. Upravo je ta promišljenost čini istinskom modnom ikonom 21. stoljeća, čiji se stil s pravom slavi

Španjolska kraljica Letizia ponovno je potvrdila status jedne od najbolje odjevenih kraljevskih dama. Na proslavi 25. obljetnice novina "El Confidencial" u Madridu privukla je svu pozornost. Iako je nosila već viđenu haljinu, vještim je stiliziranjem i pomno odabranim modnim dodacima, posebice cipelama, stvorila kombinaciju koja odiše svježinom i elegancijom.

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Održiva moda na crvenom tepihu

U vrijeme kada crvenim tepisima dominiraju nove kreacije, Letizia se odlučila za poznati komad, poslavši snažnu poruku o održivoj modi. Nosila je sofisticiranu crnu midi haljinu bez rukava s upečatljivim zlatnim cvjetnim motivima belgijskog dizajnera Driesa Van Notena. Kreaciju je prvi put odjenula 2019., a njezin potez da je ponovno izabere za važan javni događaj signalizira svjestan odmak od prakse nošenja isključivo nove odjeće u kraljevskim krugovima. Time ne samo da iskazuje poštovanje prema izvanvremenskom dizajnu, već i promiče pametniji i ekološki osvješteniji pristup modi. Haljina je savršeno istaknula njezinu vitku figuru, a klasičan kroj osigurao je profinjenost dostojnu kraljice.

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Zlatni detalji kao točka na 'i'

Ključ uspjeha ove modne kombinacije ležao je u besprijekornom odabiru modnih dodataka. Kraljica je cjelokupni izgled zaokružila detaljima u zlatnoj boji, koji su se savršeno nadovezali na motive s haljine. Posebnu pažnju privukle su njezine sandale - elegantan model s tankim remenčićima i visokom potpeticom koji je vizualno produžio figuru i dao dozu glamura. I sandale i metalik "clutch" torbicu potpisuje omiljeni španjolski brend Magrit. Odabir španjolskog dizajna još je jedan od prepoznatljivih poteza kraljice Letizije, kojim redovito pruža podršku nacionalnoj modnoj industriji. Cjelokupni dojam upotpunile su decentne zlatne naušnice s cvjetnim motivom brenda Carolina Herrera, koje je također nosila uz istu haljinu 2021. godine.

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Spoj udobnosti i elegancije: Letizijin potpis

Iako su sandale na proslavi bile glamurozne i s visokom potpeticom, Letizijin odabir obuće često je vođen i praktičnošću. Poznato je da kraljica pati od kroničnog stanja stopala, zbog čega je postala majstorica u biranju elegantne, ali udobnije obuće za formalne prigode. Njezin stil dokaz je da se udobnost ne mora žrtvovati. Tako je nedavno, na desetoj godišnjici krunidbe svog supruga, kralja Felipea VI., umjesto štikli odabrala zadivljujuće ravne zlatne sandale brenda Aquazzura. Taj je odabir pokazao kako se i ležernija obuća, zahvaljujući profinjenom dizajnu i materijalu, može savršeno uklopiti u svečani kodeks odijevanja. Njezina kolekcija uključuje sve, od klasičnih bijelih tenisica i espadrila s punom petom za ljetne angažmane, do cipela s praktičnom "block" petom, poput modela brenda Hugo Boss koje je više puta kombinirala uz lepršave haljine. Time je dokazala da visoke potpetice nisu jedina opcija, nudeći inspiraciju ženama diljem svijeta.