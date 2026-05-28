Kraljica Letizija u crvenoj haljini za svaki dan, komad koji osvaja poglede

Ovim je nastupom kraljica Letizia još jednom dokazala da je njezin stil pomno promišljen, a svaki odabir nosi dublje značenje

Nakon dva dana samostalnih službenih angažmana, kralj Felipe pridružio se kraljici Letiziji na putovanju u Toledo, gdje je kraljevski par predsjedao svečanom dodjelom Zlatnih medalja za zasluge u likovnoj umjetnosti. Ceremonija, održana u povijesnom Teatru de Rojas u srcu starog kastiljanskog grada, nije bila samo proslava umjetnosti, već i pozornica za još jednu besprijekornu modnu izjavu španjolske kraljice, koja je ponovno potvrdila da je crvena boja puno više od pukog stilskog odabira; ona je njezin zaštitni znak i poruka sama za sebe.

Jack Abuin/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Besprijekoran odabir za veliku prigodu

U okruženju posvećenom kreativnosti i avangardi, gdje su se okupila najveća imena španjolske kulturne scene, kraljica Letizia privukla je sve poglede. Za ovu je prigodu odabrala novu, sofisticiranu midi haljinu vibrantne crvene boje, djelo Sybille, jedne od najutjecajnijih modnih dizajnerica u povijesti španjolske mode. Iako rođena u New Yorku od oca Argentinca i majke Poljakinje, Sybilla je svoju modnu kuću utemeljila u Španjolskoj, a kraljica se u posljednje vrijeme pokazala kao njezina vjerna poklonica.

Profimedia

Haljina se ističe besprijekornim krojem, strukturom i originalnošću, a istovremeno zadržava čistu, minimalističku estetiku. Njena silueta na preklop dizajnirana je tako da laska svakoj figuri, s drapiranim detaljem koji oponaša čvor i stvara vizualni efekt pojasa. Iz tog se detalja spušta elegantna traka sve do poruba lepršave midi suknje, dodajući spektakularno kretanje pri hodu. Laskavi i profinjeni visoki ovratnik inspiriran je orijentalnom modom, podsjećajući na onaj koji je nosila na dan svog vjenčanja, ali u nešto suptilnijoj verziji. Ovim je odabirom kraljica još jednom pokazala kako se odvažno vraća boji koja joj, kako tvrde stručnjaci, ulijeva najveći osjećaj samopouzdanja i sigurnosti – takozvanoj "Letizia crvenoj".

Psihologija boje: Snaga i samopouzdanje

Nakon nekoliko godina u kojima su u njezinoj garderobi prevladavali neutralni tonovi poput bijele, sive i tamnoplave, kraljičin povratak crvenoj boji nije slučajan. María Moreta, savjetnica za imidž i stručnjakinja za analizu boja, objašnjava da se crvena "povezuje s energijom, vitalnošću i samopouzdanjem. To je boja s vrlo moćnim simboličkim nabojem koja prenosi snagu, strast, sigurnost i moć. Nikada ne prolazi nezapaženo i odmah privlači pozornost."

Značenje boje može varirati ovisno o kontekstu, a u kraljevskim krugovima nosi konotacije svečanosti i veličanstvenosti jer je "povijesno usko povezana s monarhijom i iznimno važnim događajima". Kraljica Letizia nosila ju je u nekim od svojih najvažnijih pojavljivanja, uključujući prvi susret s europskim kraljevskim obiteljima samo nekoliko tjedana prije vjenčanja, državni banket s kraljicom Elizabetom II. te proslavu pedesetog rođendana nizozemskog kralja Willema-Alexandera.

Prema mišljenju Maríje Morete, ovaj je odabir potpuno namjeran. "Kao stručnjakinja za neverbalnu komunikaciju, vjerujem da ona savršeno dobro zna poruku koju želi prenijeti svakim svojim javnim nastupom. Odabirom crvene za događaje s takvom međunarodnom vidljivošću, projicirala je sliku sigurnosti, samopouzdanja i, naravno, moći. Bio je to način da kaže: 'Spremna sam za ovu ulogu.'"

Profimedia

Pravi ton za kraljicu

No, je li povratak ovoj boji ispravan potez? Stručnjakinja vjeruje da jest. "Bez sumnje, sve dok završni sjaj nije previše izražen, jer kao tipu 'nježne jeseni', potrebne su joj boje koje su blago prigušene. Topli tonovi joj izvrsno pristaju, pogotovo s dozom intenziteta koji nije prenapadan. Crvena, u varijacijama koje joj najbolje odgovaraju, predivno joj osvjetljava lice, ističe kosu i ton kože te stvara skladan cjelokupni izgled", pojašnjava Moreta. Unutar crvene palete, kraljici posebno odgovaraju nijanse s toplom bazom koje nisu pretjerano narančaste – poput boje maka ili geranija, s blagim prizvukom maline.

Kako bi sofisticirana midi haljina ostala u potpunom fokusu, kraljica se odlučila za minimalističku strategiju modnih dodataka. Zbog problema sa stopalima, Letizia je prije nekoliko godina odustala od visokih potpetica te se okrenula udobnijim opcijama. Za ovu je prigodu odabrala slingback cipele u pješčanoj, nude nijansi brenda Magrit. Od nakita, ponovno je nosila naušnice od rubina, dijamanata i bijelog zlata brenda Gold&Roses, iz kolekcije znakovitog naziva "I AM RED", uz svoj prepoznatljivi zlatni prsten Coreterno.