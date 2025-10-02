Kraljica Letizia ne griješi: Odabrala je sandale francuskog brenda koji obožavaju i Hrvatice

Španjolska kraljica još jednom je pokazala da voli pristupačne modne brendove iako uvijek može nositi komade iz najpoznatijih modnih kuća

Kada razgovaramo o modi i kraljevskoj obitelji, odmah prvo pomislimo na kraljicu Letiziju. Njezina elegancija i stil uvijek su prvi vrhu bilo da se radi o večernjim toaletama ili dnevnim poslovnim kombinacijama, uvijek pazi na priliku, ali i vrlo decentno pomiče granice kraljevskih pravila odijevanja. No uvijek i pazi na izbor obuće.

Španjolska kraljica u utorak je ponovno pokazala kako savršeno odabrati bijelo odijelo uz udobne i lijepe cipele. Na peti Retina ECO Awards pojavila se u bijelom odijelu iz Manga, gornji dio bio je vrlo jednostavan, ali nikako dosadan - bez ovratnika, ali s dva džepa i okruglim srebrnim gumbima. Uz njega je kombinirala vrlo jednostavne hlače koje su zapravo klasičan komad za različite prilike.

Profimedia

Kraljica je još jednom pokazala da voli pristupačne modne brendove iako uvijek može nositi komade iz najpoznatijih modnih kuća. Uz ovo bijelo elegantno odijelo odabrala je slingback Mary Jane cipele od francuskog brenda Sézane, dvobojne kožne cipele s blok potpeticama i tankim remenčićima koje se mogu pronaći po cijeni 155 eura.

Profimedia

Kako bi cijeli outfit zaokružila, kraljica je nosila crnu Victoria Insignia torbu od Caroline Herrere i naušnice u obliku suza poznatog španjolskog brenda nakita koji je prepoznatljiv po svom jedinstvenom i suvremenom dizajnu. Kraljica Letizia još je jednom pokazala da savršeno kombinira high street brendove te stvara elegantne i udobne kombinacije.