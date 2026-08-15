Neprežaljena diva: Život Ene Begović i kobno ljeto koje je potreslo Hrvatsku

Ena Begović, jedna od najvećih i najljepših glumica svoje generacije, tragično je preminula 2000. godine. Imala je samo četrdeset godina i nalazila se na vrhuncu osobne sreće, tek što je postala majka. Njezin odlazak ostavio je prazninu koju vrijeme nije ispunilo

Bio je 15. kolovoza 2000., blagdan Velike Gospe, kada je Hrvatsku probola vijest o kojoj se i danas, više od dva desetljeća kasnije, govori s tugom. Ena Begović, jedna od najvećih i najljepših glumica svoje generacije, tragično je preminula. Imala je samo četrdeset godina i nalazila se na vrhuncu osobne sreće, tek što je postala majka. Njezin odlazak ostavio je prazninu koju vrijeme nije ispunilo.

Od samozatajne djevojčice do zvijezde protiv svoje volje

Rođena u Trpnju na Pelješcu, Ena Begović odrastala je kao introvertirana djevojčica koja je uživala u samoći i čitanju. Premda je kasnije postala simbolom glamura, kao gimnazijalka u Dubrovniku izbjegavala je pozornost, upisavši se gotovo usputno u studentsko kazalište “Lero”. Gluma joj tada nije bila ni na kraj pameti. Nakon mature, seli u Zagreb i upisuje Pravni fakultet, uvjerena da je pred njom drugačija karijera.

Sudbina je, međutim, imala druge planove. U jednom zagrebačkom kafiću primijetio ju je redatelj Ljubiša Ristić. Iako je uporno odbijala ideju o glumi, ključnu ulogu odigrao je Rade Šerbedžija, koji ju je, prepoznavši njezin sirovi talent, nagovorio da upiše Akademiju dramskih umjetnosti. Bio je to početak jedne od najblistavijih karijera hrvatskog glumišta.

Utočište u teatru i teret ljepote

Iako ju je proslavio film, kazalište je bilo njezino utočište. Karijeru je započela s 18 godina u "Okupaciji u 26 slika", no uloga u filmu "Pad Italije" iz 1981. lansirala ju je u zvjezdanu orbitu i donijela joj status seks simbola, koji joj nikada nije bio ugodan. Legendarna scena u kojoj izlazi iz mora postala je dio filmske povijesti, ali Ena se godinama borila s teretom vlastite ljepote. "Kada bih prijatelje pitala kakva sam bila u ulozi, rekli bi - lijepa. Dugo me to uzrujavalo", priznala je.

Sanjin Strukic/Pixsell

Publicitet ju je umarao pa se povukla u kazalište, gdje je gradila likove isključivo talentom. Punih 16 godina bila je prvakinja Drame zagrebačkog HNK, odigravši golem opus, od Desdemone do Krležinih junakinja. Koliko je bila beskompromisna u umjetnosti, pokazuje i potez iz 1988., kada je odbila Zlatnu arenu za ulogu barunice Castelli u "Glembajevima", smatrajući je glavnom, a ne sporednom.

Život iza zavjese

Privatno, Ena je bila sušta suprotnost femme fatale likovima koje je tumačila. Samozatajna, skromna i iznimno odana prijateljica, svoj je život čuvala daleko od očiju javnosti. Nakon desetogodišnje veze, sreću je pronašla s poduzetnikom Josipom Radeljakom.

'Toliko sam sretna da bih mogla umrijeti'

Ljeto 2000. godine trebalo je biti najsretnije u njezinom životu. U lipnju se udala za Josipa Radeljaka, prvog srpnja rodila dugo željenu kćer Lanu, a osam dana kasnije proslavila četrdeseti rođendan. Sreća je bila opipljiva.

Njezina sestra Mia Begović kasnije se s bolom prisjetila njihovog posljednjeg susreta: “Bila je toliko sretna. ‘Toliko sam sretna da bih mogla umrijeti’, to je rekla. Zato sam zapamtila tu rečenicu”. Te su se riječi, nažalost, pokazale proročanskima.

Na blagdan Velike Gospe, obitelj je krenula na ručak na Braču. Strma otočka cesta postala je smrtonosna zamka. U bizarnom slijedu događaja, terenac je počeo kliziti unatrag i survao se u provaliju. Ena je ispala iz vozila i zadobila smrtonosne ozljede. U majčinstvu je uživala svega 45 dana.

Lovro Domitrovic/Pixsell

Vijest o njezinoj smrti potresla je cijelu regiju. Hrvatsko glumište ostalo je bez jedne od svojih posljednjih istinskih diva. Danas, njezina kći Lana, koja nevjerojatno podsjeća na majku, čuva uspomenu na nju.

Ena Begović, sa svim svojim ulogama i tragedijom, zauvijek će ostati simbol epohe u kojoj su kazalište i film imali dušu, dušu koja je često nosila njezino ime.

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