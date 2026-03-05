403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
SPORTSKI LOOK

Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj
Marko Lukunić/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pjevačica je u šetnju izašla sa svojim psom, a na suncu je uživala u opuštenom sportskom izdanju

Ninu Badrić navikli smo gledati u glamuroznim izdanjima na koncertima ili u ljetnim haljinama na Instagramu na fotografijama s godišnjeg odmora, a sada su je fotografski objektivi snimili u šetnji Zagrebom.

Slavna pjevačica lijepo je vrijeme iskoristila za kupovinu špeceraja i šetnju gradom u pratnji svog psa. 

Nina, koja već neko vrijeme nosi mladenačku kratku frizuru za koju se mnogi slažu da joj izvrsno stoji, za današnji je đir po gradu odjenula sportsku kombinaciju: sive tajice, bijele čarape, narančastu majicu, šarene tenisice i komad koji nije mogao proći nezapaženo - kaput u lila boji koji je sve podigao na višu razinu. Crna torba i sunčane naočale zaokružile su ovaj sportski, ali elegantni look. 

Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj
Marko Lukunić/PIXSELL

Nina Badrić jedna je od najpoznatijih hrvatskih pop pjevačica, a i u posljednje vrijeme vrlo je aktivna na glazbenoj sceni. Tijekom 2025. i početkom 2026. nastavila je s koncertima i radom na novim pjesmama, uz brojne nastupe diljem Hrvatske i regije. Jedan od većih nastupa bio je akustični koncert u beogradskom Sava centru. Nina je objavila novi album „Moji ljudi“, koji donosi novu energiju. 

Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj
Marko Lukunić/PIXSELL

Pročitajte još o:
Nina BadrićKaput
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPORTSKI LOOK
Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj