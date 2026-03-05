Nina Badrić prošetala gradom u opuštenom izdanju: Svi su primijetili jedan detalj

Pjevačica je u šetnju izašla sa svojim psom, a na suncu je uživala u opuštenom sportskom izdanju

Ninu Badrić navikli smo gledati u glamuroznim izdanjima na koncertima ili u ljetnim haljinama na Instagramu na fotografijama s godišnjeg odmora, a sada su je fotografski objektivi snimili u šetnji Zagrebom.

Slavna pjevačica lijepo je vrijeme iskoristila za kupovinu špeceraja i šetnju gradom u pratnji svog psa.

Nina, koja već neko vrijeme nosi mladenačku kratku frizuru za koju se mnogi slažu da joj izvrsno stoji, za današnji je đir po gradu odjenula sportsku kombinaciju: sive tajice, bijele čarape, narančastu majicu, šarene tenisice i komad koji nije mogao proći nezapaženo - kaput u lila boji koji je sve podigao na višu razinu. Crna torba i sunčane naočale zaokružile su ovaj sportski, ali elegantni look.

Marko Lukunić/PIXSELL

Nina Badrić jedna je od najpoznatijih hrvatskih pop pjevačica, a i u posljednje vrijeme vrlo je aktivna na glazbenoj sceni. Tijekom 2025. i početkom 2026. nastavila je s koncertima i radom na novim pjesmama, uz brojne nastupe diljem Hrvatske i regije. Jedan od većih nastupa bio je akustični koncert u beogradskom Sava centru. Nina je objavila novi album „Moji ljudi“, koji donosi novu energiju.