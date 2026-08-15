Viktorija Rađa podijelila svoj recept za punjene paprike: Jedan poseban sastojak mijenja sve

Ovaj obiteljski recept još je jedan dokaz da su ponekad upravo mali trikovi i tradicija ono što jednostavna, klasična jela pretvara u pravu kulinarsku čaroliju koja okuplja obitelj oko stola i miriše na ljeto

Nakon što je nedavna objava o načinu na koji jede škampe izazvala pravu buru na društvenim mrežama, Viktorija Rađa odlučila je smiriti strasti i s pratiteljima podijeliti nešto što spaja, a ne razdvaja - recept za jedan od omiljenih ljetnih klasika. U svom stilu, duhovito je poručila: "Evo nakon što je moj način jedenja škampa izazvao neočekivano puno emocija, vrijeme je da podijelim recept za jedno pravo ljetno jelo". Ovog puta, u fokusu su punjene paprike, jelo koje je zaštitni znak ljetnih obiteljskih ručkova, a Viktorija je otkrila i mali obiteljski trik koji njezine paprike čini posebnima.

Ključ je u pripremi mesa

Dok mnogi recepti nalažu punjenje paprika sirovom smjesom mljevenog mesa i riže, u domu obitelji Rađa vrijedi drugo pravilo. Tajna sočnog i bogatog nadjeva, kako je otkrila influencerica, krije se u prethodnoj termičkoj obradi mesa. "Mene su moji doma naučili da se prije nego što se rade paprike ili sarme meso prvo izdinsta", objasnila je Viktorija u videu, napominjući kako i sirova varijanta može ispasti dobro, no ona se uvijek drži tradicije koju je naučila kod kuće.

Proces započinje pirjanjem sitno sjeckanog luka, češnjaka, peršina i celera. Na to dodaje mljeveno meso, a za dodatnu dubinu okusa i sočnost, u smjesu ubacuje i sitno sjeckanu pancetu, što je detalj koji mnogi pozdravljaju kao pun pogodak. Smjesu zatim začini klasičnim dodacima - solju, paprom, mljevenom crvenom paprikom i Vegetom.

Riža se dodaje na samom kraju

Jedan od najvažnijih koraka u njezinoj pripremi jest trenutak dodavanja riže. Za razliku od recepata gdje se riža kuha s mesom, Viktorija to radi drugačije. Tek nakon što je meso gotovo i vatra ugašena, u smjesu umiješa rižu. Pritom savjetuje da se meso mora barem malo ohladiti prije nego što se krene s punjenjem paprika babura, koje je prethodno pažljivo očistila od sjemenki i peteljki. Jednom napunjene, paprike se uredno slažu u lonac, jedna do druge. Zatim slijedi priprema umaka koji je jednako važan kao i samo punjenje. Viktorija ih prelijeva mješavinom pasirane rajčice i vode, a umak dodatno začini prema vlastitom ukusu kako bi se svi okusi savršeno proželi tijekom kuhanja.

Kuhanje i reakcije pratitelja

Cijeli se lonac potom kuha na laganoj vatri otprilike četrdeset pet do pedeset minuta, odnosno dok paprike potpuno ne omekšaju i nadjev ne bude u potpunosti kuhan. Kao kruna ovog tradicionalnog jela, Viktorija uz punjene paprike uvijek poslužuje i neizostavni prilog - domaći pire krumpir, koji savršeno upija bogati umak od rajčice. Njezina objava brzo je privukla pažnju, a mnogi su u komentarima potvrdili da i sami koriste sličnu metodu pirjanja mesa, dok su drugi zahvalili na ideji s pancetom.

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